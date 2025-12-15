El viceministro de Salud, Leonardo Rojas, confirmó este lunes que en el Perú se han identificado dos casos de influenza A H3N2 subclado K, detectados tras análisis realizados a dos menores de edad residentes en Lima. La información fue brindada durante una conferencia de prensa, en la que precisó que se han activado los protocolos de vigilancia, diagnóstico y monitoreo para evitar la propagación del virus en el país.

Rojas precisó que, tras la confirmación, se activaron todos los protocolos de vigilancia, diagnóstico y monitoreo en el país, con el objetivo de contener la posible propagación del virus. Asimismo, aclaró que los dos menores ya superaron la enfermedad y fueron dados de alta.

“Ambos casos ya están en sus casas y no han pasado mayor riesgo. La clave en estos momentos es proteger a los más vulnerables” , señaló.

Por su parte, César Munayco, director del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC Perú), explicó que el subclado K de la influenza A H3N2 se originó entre Estados Unidos y Australia y actualmente ha sido identificado en al menos 32 países. Indicó que, a nivel regional, Perú es uno de los primeros países en reportar casos junto con Costa Rica.

Autoridades sanitarias confirman presencia del subclado K de la influenza A en el país. (Foto: Andina)

Munayco detalló que uno de los pacientes es un menor de un año de edad que fue atendido en el Hospital de Emergencias de Villa El Salvador, mientras que el segundo caso corresponde a un niño de ocho años trasladado al Hospital Hipólito Unanue. Añadió que se ha iniciado una campaña de vacunación priorizando a los grupos de mayor riesgo, como menores de cinco años y adultos mayores.

Alistan módulos de prevención

Ante la alerta epidemiológica, la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Tumbes anunció el refuerzo de la vigilancia sanitaria en los 46 establecimientos de salud de la región, así como en el hospital, el Puente Internacional y el Centro Binacional de Atención Fronteriza (Cebaf). El director regional de Salud, Harold Burgos Herrera, informó que habrá personal de salud las 24 horas en estos puntos de tránsito continuo de turistas, comerciantes y migrantes.

Minsa activa protocolos tras confirmar casos de influenza A H3N2 subclado K en Perú. (Foto: Andina)

Las autoridades sanitarias también dispusieron el fortalecimiento de la vacunación y la aplicación de pruebas de hisopado ante casos sospechosos, cuyos resultados serán enviados a Lima para su análisis. En tanto, se recomendó a la población mantener medidas de higiene como el lavado de manos y el uso de mascarilla en lugares con gran concurrencia de personas, así como evitar aglomeraciones ante la proximidad de las fiestas navideñas.

El director de Epidemiología, Percy Vilchez Barreto, aseguró que existen insumos suficientes para el diagnóstico y que se vienen tomando acciones preventivas con el equipo de gestión. Las autoridades recordaron que la influenza A H3N2 subclado K es una variación genética esperada del virus de la gripe, con síntomas y formas de transmisión similares a la influenza estacional, y que la vacunación continúa siendo la principal medida de protección.