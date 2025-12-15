Abogado de Ciro Castillo anuncia apelación tras allanamiento por caso “Los Socios del Callao”.

El abogado Humberto Abanto, defensa legal del gobernador regional del Callao, Ciro Castillo Rojo Salas, anunció que presentará un recurso de apelación contra el allanamiento ejecutado este lunes por el Ministerio Público en el marco de la investigación por la presunta organización criminal denominada “Los Socios del Callao”.

Tras culminar la diligencia, Abanto cuestionó la decisión judicial que permitió el ingreso al inmueble e indicó que el mandato carece de una motivación concreta. “Vamos a apelar de la decisión. La encontramos bastante vaga”, declaró ante la prensa.

Según explicó, la orden se habría sustentado en criterios genéricos. “El allanamiento se justifica en que, según el juez, suele haber documentación en la casa de los jefes de organizaciones criminales. Eso es una vaguedad”, afirmó.

Añadió que la diligencia concluyó sin resultados. “Acabamos de terminar la diligencia y ha sido declarada infructuosa en el acta expresamente”, afirmó.

Respecto a las imputaciones vinculadas al presunto direccionamiento de órdenes de compra y de servicio, Abanto afirmó que su patrocinado no tenía conocimiento previo de los hechos materia de investigación. “Lo que nosotros estamos haciendo es enterarnos en este momento”, indicó, al tiempo que recalcó que “una orden de este tipo no tiene conocimiento previo de nadie”.

Abanto agregó que la defensa no ha sido notificada formalmente sobre la existencia de una carpeta fiscal ni se le ha requerido descargos.

Sobre la detención preliminar por 15 días, el abogado indicó que esta medida corresponde a una etapa inicial del proceso. “La detención preliminar solamente se da en la etapa de investigación preliminar”, afirmó. “Por eso vamos a interponer recurso de apelación”, agregó.

De acuerdo con la investigación fiscal, el caso comprende presuntas irregularidades en contrataciones públicas que habrían causado un perjuicio al Estado por más de S/ 1,4 millones. Los hechos están vinculados a órdenes de compra y de servicio sin proceso de selección en el Gobierno Regional del Callao y en el CAFED Callao.