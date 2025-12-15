Bacterias en Lima ¿cómo influye el clima en la proliferación de microorganismos?

El Comercio y la Universidad Católica del Perú realizaron un análisis microbiológico en 12 puntos de Lima Metropolitana que confirmó que muchas superficies de uso común en la capital superan los límites permisibles de microorganismos. En una de las superficies analizadas, una escalera del Mercado Central, se hallaron seis veces más coliformes de lo permitido.

Mira el especial interactivo en este enlace.

La temperatura, los niveles de humedad, entre otras condiciones climáticas influyen en nuestros comportamientos. De la misma forma, impactan en la capacidad de los virus y bacterias para sobrevivir en el ambiente y propagarse. Por ello, ambos factores son determinantes en las enfermedades ocasionadas por agentes patógenos.

Fanny Casado Peña, profesora principal de Bioingeniería de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), explicó a El Comercio que la luz solar y los rayos ultravioleta son capaces de eliminar los microorganismos. Por el contrario, la humedad y ausencia de luz solar permite que sobrevivan.

Así también, la calidad del aire es determinante para preservar la salud respiratoria e indispensable para prevenir la exposición a virus y bacterias. Por ello, a pesar de las bajas temperaturas del invierno, Casado recomienda mantener ventilados los espacios cerrados.

“Cuantas más personas hay en un espacio cerrado, mayor es la necesidad de ventilarlo con aire exterior. La ventilación puede ayudar a reducir la concentración de virus y bacterias en el aire que pueden ingresar a nuestro organismo ”, precisó. “ La buena ventilación de un ambiente puede ayudar a evitar una de las enfermedades con gran cantidad de casos en el país: la tuberculosis ”, añadió.

En consecuencia, la especialista recomendó ventilar las áreas del hogar y los espacios de mayor concentración de personas en invierno; por ejemplo, los buses de transporte público.