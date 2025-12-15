El Instituto Nacional Cardiovascular (INCOR) de EsSalud alcanzó una nueva hazaña médica al realizar con éxito un trasplante de corazón que permitió salvar una vida, gracias al trabajo articulado especializado de su equipo multidisciplinario, integrado por cerca de 60 profesionales de la salud y personal de soporte.

El operativo, desarrollado el domingo 14 de diciembre, destacó por su alto nivel de coordinación interinstitucional y logística, desde la procura del órgano en Cusco hasta su implante final en Lima.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

A pesar de las exigencias del tiempo de traslado aéreo, se logró una sincronización entre los equipos de ablación e implante, así como una articulación en los relevos de transporte -ambulancia, jet, helicóptero y nuevamente ambulancia-, lo que permitió reducir al mínimo los tiempos muertos.

El corazón llegó al INCOR en condiciones límite, aproximadamente tres horas después del clampaje de la aorta. Sin embargo, el procedimiento quirúrgico se desarrolló con un tiempo de implante de 53 minutos, alcanzando un tiempo total de isquemia de 3 horas y 59 minutos.

LEE MÁS: Essalud realizó primer implante de corazón artificial y más de 7 mil procedimientos cardiovasculares

Actualmente, el paciente se encuentra estable y en condiciones de pasar a la Unidad de Cuidados Intensivos postoperatorios, con el nuevo corazón respondiendo de manera favorable.

Durante todo el procedimiento participó un equipo especializado en trasplante cardíaco, quienes validaron en tiempo real la viabilidad del órgano antes de proceder, asegurando que cada decisión clínica se tomara con el máximo rigor técnico y científico.

LEE MÁS: Niño apurimeño es el primer paciente pediátrico del año operado a corazón abierto

El equipo estuvo conformado por aproximadamente 15 médicos de diversas especialidades, entre ellos 5 cirujanos cardiovasculares, cardiólogos de trasplante, intensivistas, subespecialistas en imágenes cardíacas avanzadas y 2 anestesiólogos en el implante, además de enfermeras especialistas, tecnólogos médicos, técnicos de enfermería y personal administrativo.

El presidente ejecutivo de Essalud, Segundo Acho, permaneció en el hospital Edgardo Rebagliati y pudo constatar el proceso de traslado del órgano desde su arribo hasta su llegada al INCOR.

Más de 130 trasplantes

Por su parte, la Dra. Mary Díaz Gálvez, gerente de Procura y Trasplante, refiere que a la fecha el INCOR ha realizado 132 trasplantes, de los cuales 116 corresponden a pacientes adultos y 16 a pediátricos, resultado del trabajo articulado de un equipo multidisciplinario altamente especializado.

Sobre el tema, el presidente ejecutivo de Essalud advirtió que cerca de 8 mil personas en el país permanecen actualmente en lista de espera por un trasplante, una realidad que evidencia la urgente necesidad de fortalecer la cultura de donación de órganos.

En ese contexto, exhortó a todos los peruanos a sumarse a la campaña nacional “Un Sí que da vida”, haciendo un llamado a tomar una decisión consciente y responsable que permita reducir la brecha entre la demanda de órganos y la posibilidad real de salvar vidas.

Precisó, además, que el Perú registra aún una baja tasa de donación, con apenas 1.5 donantes por millón de habitantes, muy por debajo de países de la región como Argentina, Uruguay y Brasil, que alcanzan entre 15 y 20 donantes por millón.

LEE MÁS: Essalud realiza operativo de atención cardiológica en Hospital III Base Puno

El referente mundial es España, que lidera con aproximadamente 48 donantes por un millón de habitantes.