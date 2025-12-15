Comas: Alcalde Ulises Villegas afronta un nuevo proceso fiscal mientras se mantiene prófugo de la justicia

Mientras se mantiene prófugo de la justicia por la sentencia de seis años que se dictó en su contra por colusión agravada, el alcalde de Comas, Ulises Villegas, afronta una nueva investigación fiscal por la disputa de un local donde funcionaba un policlínico de salud.

Una fiscalía de Lima norte investiga al alcalde Villegas y a los funcionarios de su gestión, Nora Floriano Serna (ex gerenta municipal) y Humberto Hidalgo Reátegui (procurador), por participar en el descerraje del policlínico municipal administrado por la empresa Grupo Dafi Asociados S.A.C. Según el documento fiscal, Ulises Villegas y sus funcionarios habrían incurrido en los delitos contra la administración pública, patrimonio y abuso de autoridad.

En setiembre del 2023, la Municipalidad de Comas tomó posesión del policlínico luego de aprobarse el acuerdo de concejo 038-2023, que señala incumplimientos de la empresa Dafi.

En este local funcionaba un policlínico, pero la gestión de Villegas decidió terminar un convenio y lo cedió al Ministerio del Interior. Ahora, el alcalde es investigado en la fiscalía. (Foto: Hugo Pérez)

La empresa operaba en el distrito por un convenio que fue suscrito en junio del 2015, durante la anterior administración edil.

Un prófugo citado

Según la gestión de Villegas, la empresa Dafi no cumplió con la organización y administración del policlínico, entre otras cosas, por lo que procedió a quitarle el predio.

Sin embargo, las conclusiones de la investigación fiscal señalan que la gestión de Villegas no procedió de manera regular. Primero, la carta notarial dirigida al gerente general no fue enviada a la dirección consignada en el convenio; segundo, no se registró la firma de un representante legal de la empresa en el documento del día del descerraje; y tercero, según lo establecido en el convenio, al existir incumplimientos, se debía proceder mediante un tribunal arbitral.

La investigación fiscal se encuentra en etapa preparatoria y se amplió a 120 días por lo que la fiscalía ha citado a Villegas para el 10 de febrero del 2026.

Por su parte, la Municipalidad de Comas señaló que hoy será la sesión de Concejo para la vacancia de Villegas. Silvia Guevara, experta en temas municipales, advirtió que el alcalde mantenía la mayoría en el Concejo por lo que resultaba difícil que los regidores voten a favor.

Silvia Guevara, experta en temas municipales, advirtió que el alcalde mantenía la mayoría en el Concejo por lo que resultaba difícil que los regidores voten a favor. “Lo que no puede pasar aquí es afectarse a la gestión misma de la municipalidad. No puede quedar sin una persona que tome las decisiones”.

El dato

La regidora Rosa Corzo regidora de Comas señaló que nunca estuvo de acuerdo y votó en contra del informe de la comisión investigadora. “Manifesté que había responsabilidad de quienes eran regidores en esa época y fue justamente Ulises Villegas, él era teniente alcalde”.

Señaló que ese informe tenía varios puntos a considerar y uno de ellos era que el edificio ha sido construido sin planos. “Actualmente, ese edificio lo está ocupando el ministerio del Interior, de repente hay un temblor, un terremoto, eso se viene abajo, imagínate cuánta gente podría morir. Es una gran irresponsabilidad tanto de la municipalidad en ofrecerlo como del ministerio del Interior en aceptarlo”.