Comas: La suspensión del prófugo Ulises Villegas y el otro proceso que lo persigue

La mañana del martes, mediante una sesión extraordinaria del Concejo Municipal de Comas, se suspendió a Ulises Villegas como alcalde del distrito de Comas. Esto, tras encontrarse prófugo de la justicia por una sentencia de 6 años de prisión efectiva por el delito de colusión agravada.

La suspensión fue aprobada con 12 votos a favor y 3 en contra alcanzando la mayoría requerida para la aprobación de la medida. Asimismo, y de acuerdo a los establecido en la ley orgánica de las municipalidades, la teniente alcaldesa Mónica Acuña Jara asumirá el despacho municipal hasta el tiempo que dure la suspensión.

Mediante la sesión, que se produjo de manera virtual, Elio Riera, abogado de Villegas pidió un plazo razonable para reprogramar la junta. Además, argumentó que en esta votación de regidores se estaría cometiendo un delito.

“El único ente estatal por medio del cual se podría designar a un representante es el Jurado Nacional de Elecciones. Permitir que los señores regidores puedan avocarse a la elección de un representante, un regidor, sería lindar por un posible delito de prevaricato”, dijo el abogado.

Sin embargo, la teniente alcaldesa Mónica Acuña que encabezaba la sesión respondió que, según lo establecido en la norma 27972, art. 24 de la Ley Orgánica de Municipalidades, ante la ausencia del alcalde asume la teniente alcaldesa y que la suspensión del alcalde lo determina el Concejo municipal.

Se dio cuenta al JNE sobre la suspensión de Ulises Villegas y se está a la espera que mediante una resolución se designe al nuevo alcalde.

En la mira de la Fiscalía

A pesar de la orden de prisión efectiva en su contra, Ulises Villegas también se encuentra siendo investigado por la Sexta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima norte por los presuntos delitos contra la administración pública, patrimonio y abuso de autoridad por tomar posesión del policlínico municipal de Comas que era administrado por la empresa Grupo Dafi Asociados S.A.C., la cual tenía un convenio de 10 años con la municipalidad de Comas durante la gestión de Miguel Saldaña.

A pesar de estar prófugo de la justicia, la fiscalía de Lima Norte lo ha citado el 10 de febrero del 2026 para rendir su manifestación sobre la denuncia expuesta.