El Concejo Municipal de Comas aprobó la suspensión del alcalde Ulises Beltrán Villegas Rojas, luego de que se confirmara una sentencia condenatoria en segunda instancia por delito doloso. La medida fue adoptada en sesión de concejo realizada este martes 30 de diciembre.

Según el acta, la suspensión se ejecuta en cumplimiento del artículo 25°, numeral 5, de la Ley Orgánica de Municipalidades (Ley N.° 27972). Cabe señalar que Villegas Rojas se encuentra actualmente prófugo de la justicia.

Noticia en desarrollo