Con la llegada del Año Nuevo, miles de peruanos se preparan para recibir el 1 de enero frente al mar; sin embargo, en el distrito chalaco de La Punta, las celebraciones estarán sujetas a estrictas restricciones municipales. La comuna anunció la prohibición del consumo de alcohol, la instalación de campamentos y el uso de pirotecnia en todas sus playas durante las festividades de fin de año y la temporada de verano 2026.

La medida tiene como objetivo preservar la seguridad, la tranquilidad y el bienestar tanto de los vecinos como de los visitantes que llegan de manera masiva a este distrito del sur del Callao en la época de mayor afluencia. Con una extensión territorial menor a un kilómetro cuadrado y una población aproximada de tres mil habitantes, La Punta se convierte cada verano en uno de los destinos más concurridos por familias, deportistas y turistas.

Ante este incremento de visitantes, la municipalidad decidió endurecer las normas y fortalecer la coordinación interinstitucional para prevenir desórdenes, incidentes de seguridad y el deterioro de los espacios públicos del litoral.

Año Nuevo sin alcohol ni pirotecnia en las playas de La Punta. (Foto: Andina)

En ese contexto, la autoridad edil reiteró que acampar está totalmente prohibido en las playas del distrito. No se permitirá la instalación de carpas de ningún tipo, ya sea para pernoctar o de manera temporal, al considerar que esta práctica genera desorden, problemas de limpieza y afecta la convivencia vecinal.

Otra de las restricciones clave es la prohibición absoluta del consumo de bebidas alcohólicas en el litoral. Inspectores municipales y personal de Serenazgo realizarán patrullajes constantes para detectar infracciones y aplicar las sanciones económicas correspondientes.

Asimismo, el uso de pirotecnia quedó restringido en todas las playas del distrito debido al impacto negativo que los fuegos artificiales generan en niños, adultos mayores y mascotas. Desde la municipalidad indicaron que esta decisión busca resguardar la tranquilidad de las familias y evitar situaciones de estrés y angustia en personas y animales.

Para garantizar el cumplimiento de estas disposiciones, la Municipalidad de La Punta activó operativos permanentes de fiscalización, con la participación de inspectores municipales, Serenazgo y efectivos de la Policía Nacional del Perú. El alcalde Ramón Garay informó que se reforzó la coordinación con la Policía de Turismo, Salvataje, Defensa Civil y el programa Serenazgo sin Fronteras, con despliegues en zonas estratégicas como las playas Cantolao, el Malecón Pardo y los accesos principales al distrito.

