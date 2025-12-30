Este martes 30 de diciembre se registró un choque de dos trenes en Cusco. Los trenes pertenecientes a las empresas Inca Rail y Peru Rail se embistieron en la zona de Pampacahua, una vía de acceso exclusivamente ferroviario. Se registran varios heridos.
El accidente se registró a la altura del kilómetro 82 de la vía férrea, en el sector conocido como Pampacahua, registrándose daños personales y materiales.
Ferrocarril Transandino S.A., concesionario de la vía férrea del sur oriente del país, emitió un comunicado dando detalles del accidente.
“El día de hoy, a las 13:20 horas aproximadamente, colisionaron dos trenes de los operadores Inca Rail S.A. y Perurail S.A. en el sector Pampacahua, registrándose daños personales y materiales”, señaló la misiva.
“Se activó el protocolo de emergencia, a fin de dar la asistencia correspondiente a los heridos. Lamentamos lo ocurrido y estaremos brindando mayor información”, añadió el comunicado.
Tras el accidente, decenas de turistas nacionales y extranjeros tuvieron que ser evacuados de la zona para ser trasladados a los centros de salud cercanos.
