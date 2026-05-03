La reforma del sistema previsional peruano, impulsada por la Ley 32123 de Modernización del Sistema Previsional, entra en una nueva etapa con la próxima habilitación de los traslados entre la Oficina de Normalización Previsional (ONP) y las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), una medida que marcará un cambio importante en la forma en que los trabajadores planifican su jubilación. A partir de setiembre, y sujeto a la publicación del reglamento oficial, los afiliados podrán optar por migrar entre ambos regímenes bajo condiciones específicas, en un intento por ofrecer mayor flexibilidad y proteger los aportes acumulados. Este nuevo escenario abre interrogantes sobre los requisitos, beneficios y procedimientos que deberán seguir los interesados en cambiar de sistema. Conoce cuáles son las condiciones, qué debes tener en cuenta y cómo funcionará este proceso.

¿CÓMO SE PUEDE REALIZAR EL PASO DE LA ONP HACIA UNA AFP?

Para quienes busquen migrar desde el Estado hacia el sector privado, el proceso se regirá bajo condiciones que priorizan la libertad de elección del aportante. Según lo manifestado por Gastón Remy, actual titular de la ONP, cualquier trabajador que hoy pertenezca al sistema público tendrá la facultad de solicitar su traslado a una administradora privada en el instante que lo considere oportuno. En este tránsito, se reconoce el derecho a tramitar un Bono de Reconocimiento que certifique los fondos ya entregados al esquema estatal, aunque los detalles operativos para su obtención se definirán con precisión en el reglamento que se publicará próximamente.

Asimismo, es fundamental resaltar que si un empleado ya cuenta con al menos 20 años de contribuciones, tiene garantizado el derecho a una jubilación mínima o proporcional, beneficio que no se extingue al pasar a la AFP, sino que se complementa con el capital que logre acumular en su nueva cuenta individual.

Foto: Andina

¿QUÉ OCURRE SI UN AFILIADO DE AFP DESEA VOLVER AL SISTEMA PÚBLICO?

En el caso inverso, el jefe de la ONP, Gastón Remy, aclaró que la movilidad es bidireccional. Esto significa que un afiliado a una AFP también puede optar por integrarse a la ONP. El requisito indispensable para este trámite es la entrega de la totalidad del capital acumulado en su cuenta individual de capitalización. Es importante precisar que este traslado de fondos no incluye aquellos ahorros voluntarios que el usuario haya realizado sin fines previsionales.

Una vez hecha la transferencia, la ONP procederá a realizar un cálculo de la jubilación unificando todos los periodos aportados, sin importar si estos se dieron originalmente en el ámbito privado o estatal.

¿CUÁL ES EL OBJETIVO PRINCIPAL DE LA NUEVA REFORMA PREVISIONAL?

La intención de fondo de la Ley 32123 es renovar la estructura del ahorro para la vejez en el Perú, buscando que el sistema sea más sólido y capaz de sostenerse en el tiempo. Al permitir que el dinero y los afiliados fluyan entre ambos esquemas, se busca que la población tome decisiones con mayor libertad y sustento informativo.

No obstante, las autoridades reconocen que el camino no es sencillo, especialmente por la alta presencia de trabajadores informales (75% del mercado), lo que obliga a las instituciones involucradas a crear mecanismos que logren atraer a más ciudadanos hacia la seguridad social.

¿CUÁNDO ENTRARÁN EN VIGOR ESTOS CAMBIOS DE MANERA OFICIAL?

Aunque la hoja de ruta apunta a que las operaciones inicien en septiembre de 2026, la implementación real está sujeta a la culminación del reglamento técnico. En esta fase de preparación trabajan de la mano la ONP y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), quienes deben establecer los flujos operativos precisos.

Asimismo, para que este engranaje funcione, se requiere una labor conjunta entre diversas entidades del Estado, tales como el Reniec, la Sunat, el Midis y Migraciones, con el fin de asegurar que cada traslado de fondos y de información personal se realice con transparencia y sin vulnerar los derechos de los contribuyentes, según informa Infobae.

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