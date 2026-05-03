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De ONP a AFP: qué requisitos debes hacer para cambiar de sistema de pensiones | Foto: Andina
De ONP a AFP: qué requisitos debes hacer para cambiar de sistema de pensiones | Foto: Andina
Por José Templo

La reforma del sistema previsional peruano, impulsada por la Ley 32123 de Modernización del Sistema Previsional, entra en una nueva etapa con la próxima habilitación de los traslados entre la Oficina de Normalización Previsional (ONP) y las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), una medida que marcará un cambio importante en la forma en que los trabajadores planifican su jubilación. A partir de setiembre, y sujeto a la publicación del reglamento oficial, los afiliados podrán optar por migrar entre ambos regímenes bajo condiciones específicas, en un intento por ofrecer mayor flexibilidad y proteger los aportes acumulados. Este nuevo escenario abre interrogantes sobre los requisitos, beneficios y procedimientos que deberán seguir los interesados en cambiar de sistema. Conoce cuáles son las condiciones, qué debes tener en cuenta y cómo funcionará este proceso.

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