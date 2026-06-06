Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

En el 2025 se reportaron 43 750 accidentes de trabajo en el país, de los cuales 228 tuvieron consecuencias fatales. | Foto: ONP
En el 2025 se reportaron 43 750 accidentes de trabajo en el país, de los cuales 228 tuvieron consecuencias fatales. | Foto: ONP
Por Redacción EC

Uno de los beneficios de contar con un Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) Pensión, es que permite al trabajador acceder a una retribución mensual que puede alcanzar el equivalente al 100 % de su remuneración cuando un accidente de trabajo o una enfermedad profesional le genera una invalidez total y permanente, impidiéndole continuar laborando y requiere de la ayuda de un tercero para desarrollar sus actividades informó la Oficina de Normalización Previsional (ONP), entidad adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.