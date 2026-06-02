La Oficina de Normalización Previsional (ONP) informó que el Sistema Nacional de Pensiones asegura a sus afiliados una serie de beneficios, entre ellos pensiones por invalidez, jubilación y sobrevivencia, así como pagos adicionales y acceso a servicios de salud, incluso hasta antes de llegar a la edad requerida. En ese contexto, más de 700 mil adultos mayores se preparan para recibir su pensión a través del Banco de la Nación, correspondiente a junio 2026. Es así que, los primeros en cobrar serán los del Decreto Ley n. º 19990, según la letra inicial de su apellido paterno; mientras que los empleados del sector público podrán disponer de su dinero a partir de la tercera semana del mes. Así, dicho aporte representa una gran oportunidad para esta parte de la población nacional, ya que podrán cubrir sus principales necesidades básicas como, por ejemplo, alimentos, medicinas o el pago del arriendo de la vivienda. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁNDO COBRAN SU PENSIÓN LOS DEL DECRETO LEY 19990 MEDIANTE EL BANCO DE LA NACIÓN?

Actualmente, son 708 305 adultos mayores de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), afiliados al Decreto Ley 19990, que serán los primeros en cobrar el pago de su pensión correspondiente a junio 2026. Por ello, este grupo deberá acercarse al Banco de la Nación o esperar el abono en su cuenta de ahorros. Inclusive, podrán desembolsar su dinero en las agencias del BBVA, Banco GNB, BanBif e Interbank, según la letra inicial del apellido paterno de cada pensionado. A continuación, te presentamos las fechas establecidas para que los pensionistas se puedan acercar a cobrar:

Pensionistas con apellidos que inicien con las letras A-C | viernes 5 de junio

Pensionistas con apellidos que inicien con las letras D-L | lunes 8 de junio

Pensionistas con apellidos que inicien con las letras M-Q | martes 9 de junio

Pensionistas con apellidos que inicien con las letras R-Z | miércoles 10 de junio

Pago a domicilio | del lunes 15 al miércoles 24 de junio

¿CUÁL ES EL PRINCIPAL PROBLEMA DE LOS JUBILADOS, SEGÚN LA PSICOLOGÍA?

En un contexto en el que las personas ingresan a una nueva etapa de sus vidas debido a la jubilación, muchas de ellas afrontan diversas dificultades por el cambio en su rutina, lo que ha representado un gran desafío. Es así que, de acuerdo con la plataforma VegOut Magazine, compartido por Clarín, la psicología comienza a identificar ciertas dificultades mucho más profunda y menos evidente. Es decir, los adultos mayores deben aprender a vivir sin producir constantemente, ya que muchos asocian esta etapa con una menor sensación de dirección o propósito en la vida.

Por lo general, esto puede manifestarse de distintas formas: el tiempo libre deja de percibirse como descanso y se vuelve incómodo, se rompe la asociación entre hacer y valer, la productividad deja de ser el eje organizador y el descanso adquiere un nuevo significado, entre otros cambios. Sin embargo, el estudio señala que esta etapa no se presenta de inmediato, por lo que advierten que el problema de fondo no radica en la falta de actividades, sino en la dificultad de reconocerse a uno mismo cuando ya no existe nada que demostrar en la vida, conforme comparte Clarín.