Por Redacción EC

La Oficina de Normalización Previsional (ONP) informó que el Sistema Nacional de Pensiones asegura a sus afiliados una serie de beneficios, entre ellos pensiones por invalidez, jubilación y sobrevivencia, así como pagos adicionales y acceso a servicios de salud, incluso hasta antes de llegar a la edad requerida. En ese contexto, más de 700 mil adultos mayores se preparan para recibir su pensión a través del Banco de la Nación, correspondiente a junio 2026. Es así que, los primeros en cobrar serán los del Decreto Ley n. º 19990, según la letra inicial de su apellido paterno; mientras que los empleados del sector público podrán disponer de su dinero a partir de la tercera semana del mes. Así, dicho aporte representa una gran oportunidad para esta parte de la población nacional, ya que podrán cubrir sus principales necesidades básicas como, por ejemplo, alimentos, medicinas o el pago del arriendo de la vivienda. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.