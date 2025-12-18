Renzo Giner Vásquez
Renzo Giner Vásquez

Escucha la noticia

00:0000:00
Entre la advertencia internacional y el silencio estatal: Machu Picchu sigue en riesgo de perder el título de maravilla del mundo
Resumen de la noticia por IA
Entre la advertencia internacional y el silencio estatal: Machu Picchu sigue en riesgo de perder el título de maravilla del mundo

Entre la advertencia internacional y el silencio estatal: Machu Picchu sigue en riesgo de perder el título de maravilla del mundo

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

La alegría de haber sido elegida como la Mejor Atracción Turística del Mundo duró poco en Machu Picchu, ya que tres meses después de que la fundación suiza New7Wonders (N7W) advirtiera públicamente que su clasificación como maravilla del mundo “depende de una acción urgente del Estado peruano”, pocas cosas han cambiado en la ciudadela inca.

TAGS

Contenido Sugerido

Contenido GEC