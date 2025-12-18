Entre la advertencia internacional y el silencio estatal: Machu Picchu sigue en riesgo de perder el título de maravilla del mundo

“No lo digo yo, lo dicen desde la sede en Suiza. Como la autoridad oficial de las maravillas del mundo, Machu Picchu sí realmente está al borde de perder esa categoría. Repito, no es broma. Invocamos a las autoridades: uno a la unidad y dos a la acción inmediata”, recalcó el miércoles el representante de N7W en el Perú, Juan César Zubiate Paredes, a RPP.

En su comunicado de setiembre, la fundación advertía sobre la masificación turística sin planificación, el incremento de precios, las denuncias por venta irregular de boletos, así como las deficiencias en el transporte terrestre y los conflictos sociales en la zona. En una entrevista brindada a El Comercio en setiembre, el director de N7W, Jean Paul de la Fuente, aseguró que el Estado peruano no se había comunicado con ellos y que durante los últimos cinco años habían pasado por “un desfile de memorandos. Un ministerio nos mandaba a un departamento, luego nos derivaban a otro, parecía por momentos que había acción pero al final no pasaba nada”.

Jean-Paul de la Fuente, director de New7Wonders, conversó en setiembre con El Comercio sobre la crítica situación en Machu Picchu. / New7Wonders

De la Fuente planea visitar Machu Picchu el próximo 15 de enero para evaluar la respuesta del Estado ante la alerta, aseguró Zubiate. Hasta el momento, el Ministerio de Cultura (Mincul) se ha limitado a reconocer a la Unesco como el único organismo competente para calificar la situación de la ciudadela, mientras que el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) sostuvo reuniones con Zubiate que no han llevado a ningún cambio.

“La lectura que le damos como gremios empresariales es que N7W ha evidenciado que no hemos avanzado con ninguna solución estructural a los problemas que evidenciaron. Por más que hay personas ligadas al Mincul que manifiestan que esta organización no tiene relevancia, realmente tiene una repercusión grande. Gracias a la designación de maravilla del mundo prácticamente se duplicaron los flujos de turistas a Machu Picchu”, comenta a El Comercio el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cusco y del Comité Consultivo Regional de Turismo, Fernando Santoyo.

Cabe resaltar, además, que el pronunciamiento al que todo este tiempo se ha referido el Mincul, la Decisión 47 COM 7B.57, si bien valora las mejoras de gestión en el complejo también expresa preocupaciones que coinciden con las planteadas por New7Wonders en su comunicado de setiembre.

Corta alegría A inicios de diciembre, Machu Picchu fue galardonado como Mejor Atracción Turística Mundial 2025 en los World Travel Awards, considerados los 'Óscar del Turismo'. La ciudadela ya había recibido este reconocimiento en el 2017, 2018, 2019, 2021, 2022 y 2024.

- En busca de la autoridad autónoma -

A la reacción estatal habría que sumarle también el proyecto de ley N° 11277 presentado la semana pasada en el Congreso de la República y en el que se propone crear una autoridad autónoma para la gestión tanto del Valle Sagrado como del Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu. Sin embargo, este dictamen que pasó a segunda votación plantearía que el organismo esté presidido por el gobierno regional y adscrito al Mincul.

Esto generó el rechazo de 31 gremios empresariales y cámaras de comercio del país, incluida la presidida por Santoyo. “Los gremios pedimos que haya una autoridad autónoma nacional, que esté adscrita al Mincetur y que funcione en la región de Cusco. A diferencia del gobernador que promueve una autoridad regional. Al ser nacional contará con el más alto nivel de respuesta y gestión”, asegura.

Otras acciones urgentes enlistadas por los gremios son la pronta aprobación del plan maestro de Machu Picchu por parte del Mincul y el Ministerio del Ambiente, lo que permitirá realizar los estudios de capacidad de carga de Machu Picchu; articular al sector público y al privado para delegar responsabilidades dentro de la nueva autoridad autónoma nacional; y derogar la Resolución Directoral N° 001102-2022 que faculta la venta de mil boletos presenciales al día en Machu Picchu para complementar el aforo digital.

El Ministerio ha defendido en el pasado este modelo asegurando que se trata de un acuerdo “interinstitucional” cuyo protocolo mejora constantemente. Santoyo, por su parte, aseguró a El Comercio que “hay tres sistemas para la misma capacidad de carga y ninguno está conectado entre sí. Uno es virtual, otro físico y otro para el camino Inca. Cuando se acaban en una se pierden en el resto aunque sobren y con ello el Mincul ha perdido casi 25 millones de soles en el 2024. Lo que pedimos es que se regrese al modelo que se tenía antes de la pandemia, virtual al 100% y sin cuota”.

Según el empresario, “esos son los mejores gestos que podemos mostrar a N7W y a la Unesco para que entiendan que sí hay voluntad política y apoyo del sector privado para solucionar el problema de la gestión de Machu Picchu”.