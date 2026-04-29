Horóscopo de HOY, miércoles 29 de abril del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: llegarán directivas que querrá discutir pero las aceptará o tendrá problemas. Amor: la observación de un amigo le hará ver que cometió un error, pero lo subsanará.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: un malentendido será aclarado y los negocios comenzarán a avanzar con éxito. Amor: con inseguridad no podrá decidir un destino pero será el mejor para seguir.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: colegas nuevos ayudarán con las tareas y elaborarán proyectos audaces. Amor: se renovará la afinidad que facilitara el romance inicial y aumentará la calidez.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: percibirá cierto desorden en el entorno, pero si espera llegará la solución. Amor: su encanto impactará en su camino, alguien lo notará de inmediato y se acercará.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: posible apremio económico, pero responderá con su actividad y se recuperará. Amor: los sentimientos en la relación se resentirán si permite la acción de gente maliciosa.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: la situación de un proyecto condicionará a otros trabajos pero los resolverá. Amor: serán más valiosas los gestos, antes que las palabras y una cita será inolvidable.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: cambios económicos beneficiarán sus proyectos y se avecina lo mejor. Amor: un reencuentro se volverá apasionado por la sinceridad y aceptación de errores.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: llegará una audaz propuesta y la querrá aplicar de inmediato. Amor: la creciente armonía suavizará la relación y creará expectativas para el futuro.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: surgirán cambios que acercarán las metas y el negocio crecerá. Amor: momento propicio para planificar un viaje en pareja y recuperar la calidez.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: su habilidad creativa será relevante para un nuevo proyecto. Amor: su intuición estará sensible y colmará los deseos de su pareja; armonía íntima.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: saldrá adelante en una situación económica difícil con gran habilidad. Amor: un conflicto que se reitera provocará tensiones pero las resolverá con ternura.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: su laboriosidad se destacará en el área laboral y los problemas tendrán fin. Amor: recuperará cierto equilibrio, la intimidad mejorará y los planes a futuro crecerán.

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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: MUY RESISTENTE A PROBLEMAS DE SALUD PERO DEBEN CUIDARSE DE SU CARÁCTER.