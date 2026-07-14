Horóscopo de HOY, martes 14 de julio del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.
ARIES (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: el momento económico determina que generar ideas nuevas será lo apropiado. Amor: se conducirá con serenidad y las cosas fluirán bien, con mayor calidez y armonía.
TAURO (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: habrá cambios drásticos pero podrá mantener los pies sobre la tierra. Amor: la necesidad de armonía en la pareja será respetada y permite una plena calidez.
GEMINIS (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: tendrá que hacer cambios sobre la marcha y las dificultades surgirán. Amor: no hablar tanto ni intelectualizar demasiado, serán la clave para iniciar un romance.
CANCER (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: con buena intuición detectará errores casi imperceptibles y todo mejorará. Amor: logrará momentos placenteros en un encuentro que se destacará por lo divertido.
LEO (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: superará las malas actitudes y tendrá una charla con aquellos que ponen trabas. Amor: con simpatía y buen humor su fuerte encanto no será ignorado por cierta persona.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: los resultados comenzarán a ser importantes y los elogios llegarán. Amor: la obstinación no será la mejor actitud en la pareja, pero se dará cuenta a tiempo.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: surgen problemas de cierta gravedad pero resolverá hábilmente. Amor: un malentendido no aclarado será la causa de roces y desarmonía en la pareja.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: comenzará un curso para adaptarse a tecnologías desafiantes. Amor: la interferencia de familiares será perjudicial para la pareja y no ayuda en un conflicto.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: oportunidad para deshacerse de lo viejo y dar lugar a lo nuevo. Amor: se dará una situación en la que será bueno evocar cálidos momentos de la pareja.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: fortalecerá las relaciones públicas y los resultados mejorarán. Amor: comenzará a odiar las situaciones ambiguas por lo que no las permitirá más.
ACUARIO (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: se avecinan cambios y el entorno no estará preparado pero ayudará. Amor: mostrará el carácter para defender a la pareja de entrometidos y le respetarán.
PISCIS (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: pondrá su sensibilidad en el desarrollo de un proyecto y generará un éxito. Amor: no será buen momento para responder mensajes o llamados de una ex pareja.
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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: PERSISTENTE Y MOVEDIZA. EJERCE LA AUTORIDAD PERO A VECES EXAGERA.
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