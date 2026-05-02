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Resumen

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Las cartas en Lima se han vuelto cortas. Es un fenómeno no tan reciente y casi unánime: un chef que se respeta presenta una carta breve, depurada, seis o siete platos como máximo, en una sola hoja con impresión en una cara. Y lo defiende como si fuera un gesto de rigor. La idea instalada es que, mientras menos platos, más seria es la propuesta; y que una carta larga es de quien no termina de decidir qué ofrecer. Awicha hace exactamente lo contrario.

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