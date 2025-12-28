Diez sismos en un solo fin de semana: estas son las zonas críticas detectadas en Chimbote y La Libertad

El Perú volvió a temblar. Un sismo de magnitud 6.0 se registró la noche del sábado 27 de diciembre y tuvo como epicentro la ciudad de Chimbote, en la provincia del Santa, departamento de Áncash. El fenómeno ocurrió a las 21:51 horas y tuvo una profundidad de 52 kilómetros. Sin embargo, no fue el único movimiento telúrico del fin de semana. Solo en Chimbote se reportaron cuatro sismos y, a nivel nacional, un total de diez .

A raíz de ello, el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) identificó zonas críticas por peligros geológicos en los departamentos de Áncash y La Libertad. Estas áreas podrían reactivarse como consecuencia del movimiento sísmico y generar procesos como caídas de rocas, derrumbes u otros fenómenos asociados .

En Áncash, las zonas críticas se ubican en las provincias de Bolognesi, Huari, Huaylas y Recuay. En tanto, en La Libertad, estos puntos se localizan en las provincias de Otuzco, Chepén y Sánchez Carrión.

La población de Chimbote evacuó viviendas y locales comerciales tras cuatro sismos registrados. Foto: redes sociales.

Cronología de temor y angustia por los sismos inesperados en Chimbote

El primer movimiento telúrico en Chimbote, registrado a 76 kilómetros al oeste de la ciudad, se sintió también en otras regiones del país, aunque con una intensidad moderada.

Apenas una hora después del primer evento, a las 22:51, un segundo sismo de magnitud 4.1 volvió a sacudir la zona. Este tuvo su epicentro a 68 kilómetros al oeste de Chimbote y una profundidad de 50 kilómetros, lo que generó mayor inquietud entre la población, que aún se encontraba en estado de alerta.

Así vivió Chimbote el sismo registrado ayer. Algunos elementos del techo y de los segundos niveles de varias viviendas cayeron. @elcomercio_peru @PeruECpe pic.twitter.com/6Q0ugUYSGb — Sebastián Ramírez (@chinoperiodista) December 28, 2025

El temor no terminó ahí. Durante la madrugada del domingo 28 de diciembre, la actividad sísmica continuó. A las 00:17 horas se reportó un tercer movimiento, esta vez de magnitud 4.3, con epicentro a 77 kilómetros al oeste de Chimbote y una profundidad de 47 kilómetros.

El IGP informó sobre un último sismo registrado en la zona el 28 de diciembre a las 18:19 horas, de magnitud 5.1 y con una profundidad de 51 kilómetros.

Estos movimientos telúricos provocaron la caída de productos en centros comerciales, daños menores en infraestructura, desprendimiento de rocas en calles y carreteras, así como la paralización de funciones en un centro médico.

Daños menores, caída de productos y desprendimientos de rocas se reportaron tras los movimientos telúricos en Áncash. Foto: redes sociales.

Reporte de daños

El presidente del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, informó a El Comercio que el sacudimiento del suelo registrado en Chimbote, Áncash, también fue percibido en Piura, Lambayeque, La Libertad y Lima.

En cuanto a la infraestructura, el jefe de la Oficina Regional de Gestión del Riesgo de Desastres del Gobierno Regional de Áncash (GORE Áncash), Rafael Macedo, explicó a este Diario que no se reportaron daños en colegios, pero sí en el hospital principal de la ciudad y en algunas vías . “El Hospital La Caleta sufrió el desprendimiento de baldosas, pero se logró poner a buen recaudo a los pacientes hospitalizados”, señaló.

Además del desprendimiento de baldosas del techo, se reportaron fisuras en diversas áreas del edificio y daños en equipos médicos, con especial afectación en las zonas de emergencia y cirugía. También se registró un corte del servicio de energía eléctrica.

Respecto a las vías, Macedo informó que, a raíz de los movimientos, las carreteras del distrito de Cáceres del Perú, en la provincia del Santa, así como el túnel de Coishco, sufrieron desprendimientos de rocas que impidieron el tránsito. No obstante, la Municipalidad de Santa realizó trabajos de limpieza para liberar los puntos afectados.

El Hospital La Caleta sufrió daños en su infraestructura, lo que obligó a suspender momentáneamente algunas atenciones médicas. Foto: Municipalidad Provincial del Santa.

Si bien no se reportaron viviendas colapsadas, la periodista Magali Estrada Astiquipan, coordinadora de Prensa de Radio RSD Chimbote, señaló a este Diario que se registró la caída de piedras y partes de techos a las calles, así como rajaduras en algunas casas. Además, usuarios de la ciudad reportaron el desplome de paredes, aunque sin consecuencias mayores .

“Hay que resaltar que en Chimbote solemos tener sismos, pero normalmente de magnitud 4. El movimiento telúrico de anoche ha sido uno de los más fuertes en los últimos tiempos aquí. Mucha gente salió de sus casas llorando, sobre todo adultos mayores que vivieron el terremoto del 31 de mayo de 1970, uno de los desastres naturales más devastadores”, agregó.

Reporte de personas afectadas

Sobre las personas afectadas, la Dirección Regional de Salud de Áncash informó que 21 ciudadanos resultaron lesionados y vienen recibiendo atención en establecimientos de salud.

Al respecto, Magali Estrada indicó que, pese a que no se registraron fallecidos, los chimbotanos cuestionaron la falta de una respuesta rápida y detallada por parte de las autoridades . “Se necesita información oficial con mayor celeridad para tranquilizar a la población. Todo llegó con demoras y ya se estaban propagando noticias falsas”, expresó.

Ingemmet identificó zonas críticas en Áncash y La Libertad con riesgo de derrumbes y caídas de rocas tras los sismos. Foto: Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote.

Afectación en La Libertad

Si bien el epicentro de estos cuatro movimientos fue Chimbote, el sacudimiento también se sintió en otras regiones del país, entre ellas La Libertad . El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de dicha región reportó un incidente significativo.

En el distrito de La Esperanza, en la provincia de Trujillo, una persona fue rescatada por efectivos de la Policía Nacional y del Cuerpo General de Bomberos tras quedar atrapada bajo los escombros por el colapso del techo de una vivienda ubicada en la calle Bernardo O’Higgins 1788.

Asimismo, el fuerte sismo con epicentro en Chimbote provocó el desprendimiento de varias rocas desde un cerro ubicado en el distrito de Salaverry, en Trujillo. Estas llegaron hasta el Terminal Internacional del Puerto de Salaverry, lo que generó alerta entre las autoridades y la población. Personal de Defensa Civil y autoridades municipales acudieron a la zona para evaluar la estabilidad del cerro y descartar nuevos desprendimientos que pongan en riesgo a trabajadores y transeúntes.

En La Libertad, una persona fue rescatada tras el colapso del techo de una vivienda en el distrito de La Esperanza, en Trujillo. Foto: captura Latina Noticias.

Otros sismos durante el fin de semana

Los cuatro movimientos telúricos registrados en Chimbote no fueron los únicos del fin de semana . Entre el viernes y el domingo se reportaron un total de diez sismos a nivel nacional.

El primero, según el IGP, ocurrió el viernes 26 de diciembre a las 11:31 horas, en Curimaná, provincia de Padre Abad, región Ucayali. Tuvo una magnitud de 4.7 y una profundidad de 138 kilómetros.

Horas más tarde, a las 19:35 del mismo día, se registró otro sismo en Barranca, Lima, con una magnitud de 4.8 y una profundidad de 29 kilómetros.

En la madrugada del sábado 27 de diciembre, a la 01:17, ocurrió un movimiento de magnitud 3.5 y 54 kilómetros de profundidad. Ese mismo día, a las 04:39, se reportó otro sismo en Jorge Basadre, Tacna, de magnitud 3.5 y profundidad de 52 kilómetros.

Especialistas recuerdan que el Perú se ubica en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas sísmicas más activas del mundo. Foto: redes sociales.

Más adelante, a las 09:22, se registró un movimiento sísmico en la Provincia Constitucional del Callao, con una magnitud de 3.5 y una profundidad de 62 kilómetros. Durante ese día y la madrugada siguiente ocurrieron los primeros tres sismos de Chimbote .

Posteriormente, a las 08:09 del domingo 28 de diciembre, se reportó un último sismo en Cañete, Lima, con una magnitud de 4.8 y una profundidad de 58 kilómetros. Finalmente, se registró el cuarto y último sismo de Chimbote .

¿Por qué se registraron tantos sismos en un solo fin de semana?

Ante la cantidad de sismos registrados en un periodo de apenas tres días, surgieron dudas y preocupación entre la ciudadanía. El doctor César Jiménez Tintaya, experto en sismología y físico de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), explicó a El Comercio que, en promedio, se registra un sismo sentido al día en alguna zona del Perú, según datos del IGP, y que generalmente estos alcanzan una magnitud superior a 3.5.

Más imágenes de cómo se vivió en los interiores de comercios el sismo de Chimbote ocurrido ayer. @elcomercio_peru @PeruECpe pic.twitter.com/eyH5dy1dWn — Sebastián Ramírez (@chinoperiodista) December 28, 2025

“A veces, cuando ocurren varios sismos en un corto periodo, esto puede ser un indicio de un evento mayor que podría presentarse semanas después. Sin embargo, también es posible que la energía se disipe y no ocurra nada más. De todas formas, hay que tener claro que vivimos en una zona sísmica”, precisó.

Por su parte, el jefe de Prevención de Riesgos del Rímac, José Martínez, recordó que el Perú se ubica en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona donde ocurre aproximadamente el 85% de los sismos a nivel mundial. En esta franja también se encuentran países como Chile, Ecuador, Japón, entre otros.

El presidente del IGP, Hernando Tavera, brindó una serie de recomendaciones a la población, entre ellas, que los ciudadanos verifiquen el tipo de suelo sobre el cual están construidas sus viviendas y, en función de ello, realicen simulacros familiares de manera periódica para fortalecer una cultura de prevención.

“No se debe construir sobre zonas invadidas cuyos suelos y morfología no son adecuados. Además, contar con una mochila de emergencia es una buena opción para estar preparados ante un sismo”, concluyó.