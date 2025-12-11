Cómo funcionaría una Lima con solo 4 grandes distritos y qué modelos existen afuera: la propuesta a detalle

LEE AQUÍ: El crimen que sacudió Miraflores: las hipótesis del crimen y la planificación al detalle del ataque

El último de los personajes que lanzó dicha propuesta fue Rafael López Aliaga, exalcalde de Lima y aspirante presidencial. “Para Lima norte un alcalde, Lima sur con un alcalde, Lima este otro alcalde y San Juan de Lurigancho otro alcalde. Hay que ir pensando en otra forma más eficiente de control porque tener un alcalde para 13 millones de personas es estar fuera de tiempo”, afirmó el exburgomaestre en una entrevista a Jorge Ugarte.

Exalcalde Jorge Muñoz también lanzó iniciativa para que Lima tenga una alcaldía mayor y 5 unidades territoriales

Jorge Muñoz, exalcalde de Lima, recordó que en julio del 2020, en plena pandemia, presentó ante el Congreso la propuesta para que Lima esté conformada por cinco grandes distritos, pero no fue respaldada por la bancada de Acción Popular. Por ello, su gestión promovió la aprobación en el Concejo Metropolitano, el 8 de octubre del 2020, aprobó el Acuerdo de Concejo N° 307 para que, vía una iniciativa legislativa, se iniciase el debate para tener una alcaldía mayor y solo cinco unidades territoriales.

El exalcalde de Lima Jorge Muñoz. Foto: GEC Archivo

“Se buscaba generar una modificación de la Ley Orgánica de Municipalidades para hacer una más eficiente administración territorial de Lima Metropolitana”, refirió a El Comercio.

Muñoz consideró que “hay poca voluntad política desde el Congreso” para que una iniciativa de esta naturaleza proceda.

La propuesta es técnicamente viable, pero políticamente imposible, afirma especialista

José Tello, exgerente del Gobierno Regional de Lima, consideró técnicamente viable la propuesta de que Lima sea conformada por cuatro grandes distritos, pero que resulta políticamente imposible.

“Me parece correcto que se haga, pero es casi imposible que se pueda lograr. Sería lo técnicamente adecuado, pero el contraste es que va a ser casi imposible, es muy complicado que se logre”, manifestó a El Comercio.

Explicó que los beneficios de tener una ciudad capital con pocos distritos son la optimización de los recursos públicos, ya que se harían compras e inversiones en infraestructura a través de economía de escala. “Eso abarata costos y hace más eficiente el gasto, así como la inversión en obras públicas, ornato”, expresó.

Tello que la intención de unificar distritos en Lima colisiona con la tendencia de las actuales autoridades de seguir creando más distritos, pese a que no tienen las condiciones administrativas ni técnicas, lo que ha conllevado a que se intensifique la “fragmentación” del territorio.

José Tello fue gerente del Gobierno Regional de Lima. (Foto: GEC)

“El gran problema que tenemos es la fragmentación de nuestro territorio y que exista en cada lugar el sueño del municipio propio, ya que cada centro poblado quiere ser un distrito. No tienen siquiera la capacidad de recaudar fondos, pero quiere ser distrito. Hay espacios pueblo o centros poblados donde no hay catastro, entonces cómo se van a cobrar los impuestos prediales y las contribuciones para seguridad, alumbrado público y recojo de basura”, refirió.

Incluso, recordó que muchos de los actuales distritos de Lima fueron creados a partir de distritos que ya existían. Un factor importante en esa situación en el aumento de los habitantes.

Tello advirtió que ese esquema de una capital con decenas de pequeños distritos no se repite en otra gran ciudad de la región.

La iniciativa de que Lima esté conformada por cinco grandes distritos está incluida en el Plan Met 2040

La iniciativa de implementar cinco grandes distritos en Lima ya está incluida en el Plan de Desarrollo Metropolitano de Lima 2021-2040 (Plan Met 2040), como parte del ámbito de la planificación, según informó el arquitecto Aldo Facho. Incluso, recordó que ya se han elaborado los planes de desarrollo urbano de Lima Norte y de los balnearios del sur, y que está en desarrollo el de Lima este. Solo faltan el de Lima centro y Lima sur.

“Lo que se determina en el plan MET es que para efectos de planificación se organiza la metrópoli en cinco Lima, que son ámbitos de planificación solamente a efectos de elaborar los planes de desarrollo urbano”, refirió a El Comercio.

“Para efectos de planificación, el Plan de Desarrollo Metropolitano Lima 2021-2040 organizó la metrópoli en cinco ámbitos interdistritales, para los cuales se van a elaborar los planes de desarrollo urbano, que determinan zonificaciones y parámetros”, indicó.

En el tema de gestión, Facho recordó que existe una gran discusión respecto a la posibilidad de reducir la cantidad de 50 distritos que hay entre Lima y Callao, pero consideró necesaria ya que permitirá reducir burocracia. “Tenemos 50 distritos, sumando Lima y el Callao, lo cual es evidentemente una división innecesaria. Tenemos distritos como Breña, Lince, Surquillo y Barranco, que son chicos”, aseveró.

Arquitecto Aldo Facho. (Foto: El Comercio)

“Si bien los alcaldes distritales tienen competencias muy acotadas a la gestión misma de los espacios locales, que son calles, parques, limpieza y arbitrios, cada administración tiene su propia burocracia, ya que tiene gerencias, equipos, empleados públicos”, añadió.

“Esta sobre atomización de la ciudad en 50 distritos hace que sea muy complejo llegar a consensos para poder tomar decisiones”, puntualizó.

Por ello, consideró que los alcaldes, bajo el concepto de una Lima conformada por cinco grandes distritos, solo deben ser “un funcionario delegado de la metrópoli”, que se encargue que la calle y el parque estén en buen estado o que el serenazgo funcione. “Al ser electo con voto popular, el rol del alcalde se sobredimensiona y termina incidiendo de manera desproporcionada en decisiones metropolitanas”, explicó.

Desde los años 80 se registra una constante creación de distritos en Lima, según abogado

Ciudades como Buenos Aires (Argentina) y Bogotá (Colombia) no están divididas en grandes cantidades de distritos, ya que solo cuentan con un alcalde metropolitano y funcionarios delegados, indicó el abogado experto en temas municipales Martín D’Azevedo a El Comercio.

Explicó que se inició a crear municipios cuando Lima registró una llegada masiva de ciudadanos del interior del país, lo que generó una gran densidad demográfica y demandó la prestación de más servicios, ya que las comunas existentes en ese momento no se daban abasto.

Lima ha registrado un crecimiento poblacional en los últimos años. / JORGE CERDAN

“Ese modelo fue malinterpretado y puesto en la anterior Ley Orgánica de Municipalidades, la Ley 23853. Lima, a partir de los 80 comenzó a tener más distritos de lo que hasta entonces tenía, tenía entre 27 y 28 distritos y era controlable, pero conforme se fue poblando la ciudad y con mayor densidad demográfica se fueron multiplicando los distritos”, refirió.

Remarcó que la creación de distritos se da a través de la aprobación de una ley en el Congreso, pero que esa iniciativa responde más a fines populistas que a criterios técnicos. En ese contexto, recordó que en Lima hay urbanizaciones que son más grandes que algunos distritos, lo cual consideró que no tiene sentido.

Advirtió que, con el actual número de municipios, se dificulta la implementación de iniciativas municipales, como serenazgo sin fronteras o seguridad ciudadana integrada, lo que impide enfrentar la delincuencia.