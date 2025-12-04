Carlos Gonzales
Carlos Gonzales

ATU da un giro y denuncia penalmente a choferes informales y dueños de vehículos por exposición al peligro
Las acciones de la Autoridad de Transporte para Lima y Callao (ATU) para combatir la informalidad en las diferentes modalidades de taxi ahora incluye la presentación de denuncias penales contra los conductores que realicen dicho servicio sin autorización o efectúen auto colectivo.

