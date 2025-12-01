Un mall en la playa Las Sombrillas: el proyecto que alarma a más de 15 mil vecinos por temor de quedarse sin acceso a la Costa Verde

El proyecto se ejecutará en un área de 10 mil metros cuadrados y que va desde el límite con Lima Marina Club hasta la zona colindante con Chorrillos. La obra se edificaría sobre los estacionamientos y las losas deportivas que hay en la playa Las Sombrillas.

Esta historia comenzó en el 2005, cuando la gestión del entonces alcalde de Barranco Martín del Pomar firmó un contrato de concesión con la empresa Capital Properties para que opere un centro comercial en la playa Las Sombrillas por 30 años. El municipio iba a recibir el 5% de los alquileres, pero se estableció un periodo de gracia de 5 años. El proyecto incluiría un edificio de dos niveles y una terraza en el tercer piso, así como la implementación de un casino, dos restaurantes de lujo, tres locales y 125 estacionamientos.

Tras los cuestionamientos al contrato de concesión, el municipio de Barranco puso reparos en la entrega de las autorizaciones, por lo que Capital Properties acudió al Tribunal Constitucional y obtuvo un fallo favorable. Sin embargo, la comuna halló nuevas observaciones, lo que llevó a la empresa a plantear un arbitraje. La resolución del TC, emitida en 2014, fue favorable a la compañía y, en el 2015, se inició la ejecución del laudo, pero quedó estancado porque el propietario de la empresa, Gil Shavit, fue involucrado por asuntos legales de la construcción de la Costa Verde del Callao y fue condenado a dos años de prisión suspendida.

Ese es el área actual de la playa Las Sombrillas

En el año 2017, los terrenos de la playa Las Sombrillas pasaron a propiedad de la Superintendencia Nacional de Bienes Nacionales (SBN). La empresa acudió al Poder Judicial para ejecutar el laudo y consiguió que, a inicios de octubre pasado, el Décimo sexto Juzgado Civil-Comercial ordenara la entrega de los terrenos.

Grupos de vecinos han rechazado que se construya un centro comercial en la playa Las Sombrillas de Barranco.

El Comercio trató de recoger la versión de la empresa Capital Properties, así como del exalcalde Martín del Pomar, pero no obtuvo respuesta. En tanto, grupos organizados en redes sociales que reúnen a al menos 15 mil personas rechazan el proyecto y vienen realizando plantones constantes en Las Sombrillas.

Jessica Vargas, alcaldesa de Barranco, remarcó que la legislación actual no permite que se ejecuten obras en zonas que constituyen áreas de dominio público, como es el caso, según dijo, de la playa Las Sombrillas, por lo que rechazó que se pretenda construir un mall en dicha parte del litoral. Lo que más teme es que afecte el ecosistema y no se permita el ingreso de los vecinos al mar.

En diálogo con El Comercio, la burgomaestre advirtió que el proyecto que impulsa la empresa Capital Properties tendrá consecuencias en el entorno, por lo que consideró que debe contar con estudios de impacto vial y de medio ambiente. Incluso, enfatizó que dicha obra no tiene el certificado de compatibilidad con el proyecto Costa Verde, por lo que, sin dicho documento, la municipalidad de Barranco no puede dar la autorización para los trabajos.

“Se requieren estudios de impacto vial y de medio ambiente antes de ejecutar cualquier edificación que pueda afectar esta área de dominio público. Definitivamente, el impacto sería muy fuerte porque ahí hay una preservación de áreas naturales, como los humedales, actualmente se pueden ver juncos. También hay filtraciones de agua dulce que caían en los acantilados”, refirió.

Respecto a las acciones que ha iniciado para tratar de detener la ejecución de la obra, Vargas indicó que, junto a la Superintendencia Nacional de Bienes Nacionales, evalúan interponer una medida cautelar o una acción de amparo.

“La SBN ya ha sido advertida desde el 2023 por la actual gestión municipal de Barranco, a través de la Procuraduría, y dicha entidad estatal se ha constituido al proceso judicial de ejecución del laudo arbitral, que corre en un expediente del 2015. Esto con conocimiento de la Marina de Guerra del Perú, que tiene a su cargo, a través de Dicapi, la defensa de los terrenos que están bajo su administración y que son aquellos que están dentro de los 50 metros de la línea de alta marea”, afirmó.

Recordó que la playa Las Sombrillas es una de las dos playas de arena que tiene Barranco y que es la más concurrida por personas que realizan deportes náuticos y por las familias en temporada de verano.

La playa Las Sombrillas es una de las más concurridas. (Foto: Julio Reaño/EC)

La alcaldesa recordó que durante la gestión de Martín del Pomar se entregaron en concesión varios sectores de las playas de Barranco y que ella, en su primera gestión, tuvo que desarrollar acciones para detener la construcción de un complejo turístico en la playa Los Yuyos.

Aseguran que el Plan Maestro de Desarrollo de la Costa Verde está desactualizado y desfasado

El caso de la playa Las Sombrillas ha traído a colación el tema del Plan Maestro de Desarrollo de la Costa Verde. Aldo Facho, arquitecto urbanista especializado en planificación y diseño urbano, indicó que dicha norma, vigente desde 1995, señala que el área en el que se pretende construir el centro comercial está clasificada como “zona turística 1” y que sí se permiten el uso del espacio para actividades comerciales.

El especialista explicó que dicha norma data de la década de los 90, por lo que consideró que se encuentra “desfasada y desactualizada”, ya que actualmente se desarrollan otras actividades económicas.

“Si vamos a lo normativo, en el plan maestro vigente de la Costa Verde, que sigue siendo el del 95, los usos que se pensaron en el 95 para los diferentes espacios contemplaban actividades comerciales que son muy distintos a los que hoy se están promoviendo en Lima, hablamos de una ciudad de la década de los 90 que recién se estaba abriendo a los usos comerciales modernos”, expresó Facho.

“La iniciativa del proyecto que propone el desarrollo de usos comerciales en el actual estacionamiento y losas deportivas de la playa Las Sombrillas estaría dentro del marco regulatorio del plan maestro de la Costa Verde de 1995, donde se permite usos culturales, usos comerciales, locales de espectáculos, centro de convenciones, teatros, entre otros”, agregó.

“Las normas urbanísticas vigentes permitirían este tipo de desarrollo. Un tema importante es que dichas normas pensadas en el año 95 con desarrollos comerciales y culturales de los 90, que evidentemente están desfasadas y desactualizadas con respecto a las actividades económicas que hoy se generan, pero que no dejan de estar vigentes”, puntualizó.

Costa Verde. | Foto: Andina

No obstante, Facho precisó que el desarrollo de cualquier proyecto en la Costa Verde requiere de más estudios. “Que el plan maestro de la Costa Verde vigente, que es el del 95, que está totalmente desactualizado, y permite el uso de ese espacio con fines comerciales, culturales, entre otros, no significa que no se deban hacer los estudios que exige el Ministerio de Vivienda o Lima Metropolitana, como son los estudios de impacto vial, estudios de impacto ambiental, y otros estudios relacionados a la zona en particular. Además, es una zona de alto riesgo por sismo o tsunami”, aseveró.

Proyecto debe contar con un estudio de impacto ambiental aprobado

Jean Pierre Araujo, coordinador jurídico de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), informó que la eventual construcción de un centro comercial en la playa Las Sombrillas requiere de manera obligatoria de un estudio de impacto ambiental.

“La obra no se puede iniciar si no hay un estudio de impacto ambiental. La concesión parte de que se debe tener ese estudio para mover terrenos o iniciar obra. Si no se tiene un estudio de impacto ambiental, no se debería ni alterar nada de lo que implique la playa”, afirmó Araujo a El Comercio.

Remarcó que, en caso la empresa no obtenga la aprobación de un estudio de impacto ambiental, la Municipalidad de Barranco podría paralizar la obra, mientras que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento aplicaría una sanción.

“Si ellos, por más que tengan la concesión, en caso de afectación a la playa, la municipalidad podría detenerlos porque no tiene el estudio de impacto ambiental aprobado. El sector Vivienda también podría imponerles alguna sanción por realizar alguna actividad de afectación al espacio o de construcción sin contar con ese estudio. Una es la paralización de actividades y la otra es la sanción por ejecutar acciones sin estudio de impacto ambiental”, afirmó.

Araujo remarcó que las autoridades deberían determinar qué usos se podrían excluir y cuáles se podrían permitir en la Costa Verde.

Obra sí tendrá un impacto en el ecosistema y el hábitat de la playa, advirtió biólogo

La construcción de un centro comercial en la playa Las Sombrillas sí tendrá un impacto porque cambiará la estructura del ecosistema y el hábitat del lugar, según indicó el biólogo Antony Apeño, del programa Gobernanza marino-costera de CooperAcción.

“Esa zona es de un relicto de humedal y hay vegetación porque hay afloramiento de agua dulce. Al pretenderse cambiar esa estructura de playa con la construcción del centro comercial se va a generar un cambio en el ecosistema, tanto en la flora y la fauna”, afirmó.

“Eso es un relicto de humedal, es decir, ha sido antes un humedal y, gracias a la afloración de esta agua dulce, se ha vuelto a poner verde”, agregó.

El especialista remarcó que, en el caso de la Costa Verde, se debería determinar, a través de un plan de manejo, las zonas para el desarrollo de cada actividad. “Otra deficiencia es que no existe un plan de manejo integrado de la zona marino-costera. Este plan te permite desarrollar las actividades adecuadas en cada uno de los espacios marinos. Es decir, se tendría una zona adecuada para generar construcciones, para hacer turismo, para hacer conservación de la biodiversidad”, precisó.

Recomendó, además, que se realicen unos estudios detallados sobre la biodiversidad en la playa Las Sombrillas, pues consideró que, sin esa información, “es muy fácil generar impactos”. Puso de ejemplo lo ocurrido en la playa La Herradura, donde se retiraron las piedras de la orilla y se vertió arena, pero a los pocos días de dio un desplazamiento de miles de cangrejos.

Apeño lamentó que los distritos con litoral no cuenten entre sus funcionarios con especialistas marinos, ya que eso conlleva a que no se sustenten de manera adecuada la importancia de dichos espacios.