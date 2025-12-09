Una bebé de once meses perdió la vida luego de ser atacada por dos perros de raza pitbull dentro de su vivienda en la urbanización San Hilarión, en San Juan de Lurigancho. Tras el hecho, la Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo tanto al padre de la menor como a la propietaria de los canes, en el marco de las diligencias para esclarecer el caso.

Según información policial, el padre será investigado por la presunta comisión del delito de exposición al peligro de persona dependiente. En tanto, la dueña de los pitbull afronta una pesquisa preliminar por homicidio culposo, debido a la presunta falta de medidas de seguridad en la tenencia de animales catalogados como potencialmente peligrosos.

Los dos perros fueron trasladados a la unidad canina de la PNP para las evaluaciones correspondientes. Por su parte, el Ministerio Público dispuso el traslado del cuerpo de la menor a la Morgue de Lima para la necropsia de ley.

En un pronunciamiento, la PNP exhortó a la ciudadanía a reforzar la vigilancia sobre menores de edad y a ejercer una tenencia responsable de animales. “La PNP exhorta a la ciudadanía a mantener una supervisión permanente de menores y a practicar una tenencia responsable de animales, especialmente aquellos considerados potencialmente peligrosos, a fin de evitar nuevos hechos que pongan en riesgo la vida e integridad de las personas”, señaló la institución.

¿Dónde ocurrió el ataque?

El incidente se registró alrededor de las 5:00 p. m. del lunes en un inmueble ubicado en el jirón Las Begonias, en la zona de San Hilarión Alto. Aunque la bebé fue llevada de emergencia al hospital del distrito, los médicos confirmaron que llegó sin vida.