Un bebé de once meses murió la tarde del lunes luego de ser atacado por dos perros de raza pitbull dentro de su vivienda ubicada en el jirón Las Begonias, en la urbanización San Hilarión, en San Juan de Lurigancho.

El menor sufrió heridas profundas en el rostro y mandíbula, según informó RPP.

El pequeño fue trasladado de inmediato al hospital del distrito. Sin embargo, los médicos no lograron estabilizarlo debido a la gravedad de las lesiones.

Los dos animales fueron puestos bajo resguardo en la unidad canina de la Policía Nacional mientras se realizan las diligencias correspondientes. Las autoridades aún buscan determinar cómo ocurrió el ataque.

El Ministerio Público dispuso el traslado del cuerpo del bebé a la Morgue de Lima para la necropsia de ley. El caso sigue en investigación.

Número de emergencias

Existe el sistema SAMU de atención médica de urgencia opera durante las 24 horas y es gratuito. Para solicitar su ayuda solo debes marcar el 106.

También se cuenta con la Cruz Roja ante desastres naturales u otras crisis que pongan en peligro la salud, seguridad y vida puedes acceder a este servicio humanitario y gratuito llamando al 115.

¿Qué hacer ante la mordedura de un animal?

El Ministerio de Salud recomienda aplicar de inmediato la “tríada preventiva” ante cualquier mordedura: lavar la herida con abundante agua y jabón durante 10 minutos, identificar al animal agresor y acudir de inmediato a un centro de salud. Allí, el personal evaluará si corresponde aplicar la vacuna antirrábica, según la condición del animal y la gravedad de la lesión.

Especialistas del Minsa recuerdan que no debe usarse alcohol ni yodo directamente en la herida, pues puede dañar el tejido. Las mordeduras en rostro, cabeza, cuello y zonas muy sensibles requieren mayor atención.

La rabia es una enfermedad viral mortal que se transmite por la saliva de animales infectados. Por ello, el sector Salud insiste en la importancia de la vacunación antirrábica canina y en evitar el contacto con animales desconocidos o con comportamientos agresivos o inusuales.