Mareas de compradores colman las calles principales de Mesa Redonda en plena campaña navideña. (Foto: GEC)
En el marco de las celebraciones de diciembre y aprovechando el feriado largo, cientos de limeños abarrotaron este lunes los alrededores de Mesa Redonda, uno de los principales puntos comerciales del Cercado de Lima, para adelantar sus compras navideñas.
Desde tempranas horas, las cámaras de 24 Horas Mediodía registraron una masiva afluencia de personas, quienes ingresaban por los jirones Andahuaylas, Cusco y Puno, zonas donde la circulación se volvió casi imposible debido a la gran cantidad de visitantes.
Los comerciantes señalaron que este fin de semana largo generó un nivel de compradores similar al de los días previos a Navidad. En los pasadizos y galerías se observaron adornos festivos, luces, productos al por mayor, juguetes, ropa temática y artículos de decoración que atraían a cientos de familias.
Las imágenes muestran puestos completamente cubiertos de adornos navideños, compradores cargando paquetes voluminosos, así como calles repletas con miles de personas, lo que elevó la preocupación por el riesgo de incidentes en una zona que históricamente ha presentado problemas de seguridad y falta de control.
Ante esta situación, agentes municipales y de la Policía Nacional desplegaron operativos de ordenamiento para facilitar el tránsito peatonal y evitar accidentes, especialmente en áreas donde la concentración era mayor.
Los comerciantes estiman que la afluencia seguirá incrementándose en los próximos días debido a las compras por campañas escolares, cumpleaños, empresas y preparativos familiares para Navidad y Año Nuevo.
