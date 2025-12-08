Mareas de compradores colman las calles principales de Mesa Redonda en plena campaña navideña. (Foto: GEC)
Mareas de compradores colman las calles principales de Mesa Redonda en plena campaña navideña. (Foto: GEC)
elcomercio

Mareas de compradores colman las calles principales de Mesa Redonda en plena campaña navideña. (Foto: GEC)

  • Mareas de compradores colman las calles principales de Mesa Redonda en plena campaña navideña. (Foto: GEC)
    1 / 6

    Mareas de compradores colman las calles principales de Mesa Redonda en plena campaña navideña. (Foto: GEC)

  • Vista aérea de una de las esquinas más concurridas del conglomerado comercial, completamente abarrotada. (Foto: GEC)
    2 / 6

    Vista aérea de una de las esquinas más concurridas del conglomerado comercial, completamente abarrotada. (Foto: GEC)

  • Gran cantidad de visitantes recorren los puestos de decoración en los alrededores de las galerías. (Foto: GEC)
    3 / 6

    Gran cantidad de visitantes recorren los puestos de decoración en los alrededores de las galerías. (Foto: GEC)

  • Pasadizo repleto de adornos navideños en Mesa Redonda, donde decenas de compradores revisan productos. (Foto: GEC)
    4 / 6

    Pasadizo repleto de adornos navideños en Mesa Redonda, donde decenas de compradores revisan productos. (Foto: GEC)

  • Comerciantes y clientes negocian precios mientras las calles permanecen saturadas. (Foto: GEC)
    5 / 6

    Comerciantes y clientes negocian precios mientras las calles permanecen saturadas. (Foto: GEC)

  • Personas cargando cajas y bolsas avanzan con dificultad por las vías congestionadas. (Foto: GEC)
    6 / 6

    Personas cargando cajas y bolsas avanzan con dificultad por las vías congestionadas. (Foto: GEC)

Icon Previus Arrow
Icon Next Arrow
Redacción EC
Redacción EC

En el marco de las celebraciones de diciembre y aprovechando el feriado largo, cientos de limeños abarrotaron este lunes los alrededores de , uno de los principales puntos comerciales del , para adelantar sus compras navideñas.

LEE: Ucayali: comunidades denuncian asesinatos y anuncian bloqueo del Urubamba ante abandono estatal

Desde tempranas horas, las cámaras de 24 Horas Mediodía registraron una masiva afluencia de personas, quienes ingresaban por los jirones Andahuaylas, Cusco y Puno, zonas donde la circulación se volvió casi imposible debido a la gran cantidad de visitantes.

Newsletter Buenos días

Carlos Salas Abusada

Los comerciantes señalaron que este fin de semana largo generó un nivel de compradores similar al de los días previos a Navidad. En los pasadizos y galerías se observaron adornos festivos, luces, productos al por mayor, juguetes, ropa temática y artículos de decoración que atraían a cientos de familias.

Las imágenes muestran puestos completamente cubiertos de adornos navideños, compradores cargando paquetes voluminosos, así como calles repletas con miles de personas, lo que elevó la preocupación por el riesgo de incidentes en una zona que históricamente ha presentado problemas de seguridad y falta de control.

Ante esta situación, agentes municipales y de la desplegaron operativos de ordenamiento para facilitar el tránsito peatonal y evitar accidentes, especialmente en áreas donde la concentración era mayor.

MÁS: MTC elimina el cobro de la TUUA nacional para conexiones en el Jorge Chávez: quiénes quedan exonerados

Los comerciantes estiman que la afluencia seguirá incrementándose en los próximos días debido a las compras por campañas escolares, cumpleaños, empresas y preparativos familiares para .

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC