La TUUA internacional se cobrará, pero la doméstica será exonerada: esta es la historia detrás de la decisión

En las últimas semanas se desarrollaron reuniones entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Lima Airport Partners (LAP) y representantes del sector aeronáutico para evitar que la TUUA de transferencia —tanto nacional como internacional— se cobre a los pasajeros en conexión. Sin embargo, las conversaciones no llegaron a un acuerdo integral: mientras que quienes utilicen el aeropuerto Jorge Chávez como escala hacia destinos internacionales sí deberán asumir este cobro, los pasajeros que conecten hacia otro destino dentro del Perú no lo harán.

Tras la decisión confirmada esta mañana por el MTC, El Comercio conversó con fuentes del sector que participaron en las mesas técnicas para conocer el nivel de disposición de las autoridades y del concesionario para evitar el cobro en el caso de los pasajeros internacionales.

Estas fuentes señalaron que, para eliminar la TUUA de transferencia internacional, se planteó extender el plazo de la concesión. Un análisis de la Dirección General de Programas y Proyectos de Transportes (DGPPT) —encargada de administrar los contratos y convenios de inversión vinculados al ministerio— determinó que un trimestre adicional era suficiente para cubrir los ingresos que LAP dejaría de recibir. No obstante, el concesionario no aceptó esta alternativa y el tema no volvió a discutirse.

En paralelo, para exonerar la TUUA de transferencia en vuelos domésticos, el Estado planteó subsidiar estos montos utilizando parte de la retribución que recibe por la TUUA internacional. “Para la eliminación de la doméstica, ellos no están renunciando a sus ingresos. Se lo va a pagar el MTC”, indicaron las fuentes consultadas.

Según relataron, el papel del MTC y de sus dependencias no habría sido firme para evitar el cobro. Por el contrario, refieren que existía temor a un eventual arbitraje por parte de LAP. “No se ha visto en ningún momento que haya habido negociación. LAP le dijo al Estado: ‘o tú me la pagas o yo se la cobro al pasajero’”, comentaron a este Diario.

Incluso señalaron que el MTC llegó a trabajar con el concesionario una “solución a la medida” que consistía en reducir la TUUA de transferencia internacional y cubrir la diferencia con recursos del Estado. Sin embargo, LAP exigía un documento que garantizara el acuerdo antes del 7 de diciembre, algo difícil de conseguir considerando que la propuesta llegó recién el viernes previo.

“Durante las negociaciones, el MTC siempre ha defendido la posición de LAP. De hecho, cuando llegaba algún informe, siempre se lo pasaban a la contraparte. Esto incluso generó dudas en el propio ministro. Yo creo que le tienen miedo a LAP, porque ellos atacan con el miedo de las inversiones, de que se diga que en el Perú no hay estabilidad jurídica y todo lo demás”, afirmaron las fuentes.