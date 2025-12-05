La Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI) indicó que hasta el momento no se ha convocado formalmente a la reunión que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), las aerolíneas y el concesionario Lima Airport Partners (LAP) debían realizar para buscar una solución conjunta sobre el próximo cobro de la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA).

Cabe precisar que la TUUA por tránsito o transferencia podría empezar a cobrarse este domingo 7 de diciembre, tal como ha confirmado LAP. Según el gremio, esta falta de coordinación deja al sector sin tiempo para reaccionar y podría afectar a los pasajeros internacionales que usan Lima como punto de conexión, quiénes serían los más impactados por el nuevo cobro.

Carlos Gutiérrez, gerente general de AETAI, confirmó que no se ha recibido invitación oficial para la cita que las partes esperaban concretar y que resultaba clave para evitar la entrada en vigencia del cobro. AETAI espera que la reunión pueda realizarse este viernes, pues un mayor retraso impediría implementar ajustes operativos en plena temporada alta y generaría un fuerte impacto para las aerolíneas.

Gutiérrez reiteró que AETAI busca la eliminación tanto de la TUUA nacional como de la internacional, ya que consideran que el problema es estructural y que los pasajeros en tránsito internacional, quienes no hacen uso completo del terminal, serían injustamente afectados. Señaló además que la propuesta inicial del MTC solo planteaba retirar la tarifa nacional, dejando pendiente la problemática principal.

Las aerolíneas han presentado alternativas de compensación financiera para LAP, como ampliar la concesión entre tres y doce meses, modificar otras tarifas o aplicar subsidios con fondos ya existentes. Sin embargo, el gremio afirmó que LAP no ha mostrado apertura para revisar el cobro internacional y mantiene su decisión de empezar a recaudar la TUUA este 7 de diciembre, en pleno feriado largo, lo que podría generar confusión y reclamos entre los viajeros.

AETAI también cuestionó el reciente recálculo de la TUUA aprobado por Ositrán, señalando inconsistencias en valorizaciones asociadas al modelo de inversión Fast Track usado para el nuevo terminal. El gremio evalúa presentar una impugnación formal dentro del plazo de 15 días hábiles.

A la problemática tarifaria se suma el impacto operativo: la prolongación del cierre de una pista del aeropuerto Jorge Chávez ha afectado a más de 400 vuelos y cerca de 70 mil pasajeros, provocando más de 40 cancelaciones. Según AETAI, la situación puede empeorar si el cobro de la TUUA se implementa sin una campaña adecuada de información, afectando la experiencia del pasajero y la reputación de las aerolíneas.

El gremio insistió en la necesidad de evitar que la TUUA entre en vigor sin consenso, recalcando que los más perjudicados serán los pasajeros internacionales que utilizan a Lima como centro de conexiones, un segmento clave para la competitividad del país.