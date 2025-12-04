UNO CORP y el Grupo Romero anunciaron que concretaron una alianza estratégica para operar conjuntamente las actividades de Primax en Perú y Ecuador. Según informaron, este paso fortalece la presencia regional de ambas corporaciones y consolida su apuesta por ofrecer soluciones de movilidad enfocadas en las necesidades del cliente. En el caso de Colombia, la transacción relacionada con el acuerdo sigue en revisión, por lo que Primax mantendrá una operación independiente y con normalidad en ese mercado.

Federico Nasser Facussé, presidente de UNO CORP, señaló que la compañía orienta sus decisiones con un enfoque en el cliente y con el compromiso de aportar al desarrollo de los países donde opera. Destacó las inversiones en innovación, productos de alta calidad, procesos alineados a estándares internacionales y talento humano, y afirmó que esta alianza reafirma el propósito de mover y conectar a Latinoamérica.

Las compañías indicaron que este acuerdo inicia una etapa conjunta sustentada en la experiencia de ambos conglomerados, con el objetivo de conformar una plataforma regional integrada, más sólida y competitiva, y con un enfoque claro en clientes y aliados estratégicos. Asimismo, resaltaron que este hito permitirá fortalecer a Primax para enfrentar los desafíos de la transformación del sector y avanzar en el desarrollo sostenible de la región.

UNO CORP cuenta con más de 30 años de trayectoria en soluciones de movilidad, así como en la importación, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de derivados del petróleo. La corporación opera en diez países de Latinoamérica —entre ellos Centroamérica, Panamá, Colombia, Perú y Ecuador— y administra una red de alrededor de 3.100 estaciones de servicio bajo marcas como UNO, Shell (mediante licencia en Guatemala y Colombia), Biomax y Primax. Además, ha expandido su portafolio hacia los sectores de aviación, lubricantes y bitumen, y posee cerca de 580 tiendas de conveniencia bajo las marcas Pronto, Select y Listo.