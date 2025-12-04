El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en coordinación con diversas entidades públicas, destrabó la ejecución de nueve proyectos de energía renovable que suman una inversión total de US$6020 millones, que fortalecerán la capacidad de generación eléctrica del país y contribuirán al dinamismo económico, destacó la ministra Denisse Miralles.

Denisse Miralles, titular del MEF, explicó que, a través del Equipo Especial de Seguimiento de la Inversión (EESI), se logró coadyuvar a la obtención de procedimientos clave para sacar adelante proyectos de centrales solares y eólicas, además de una planta de hidrógeno verde, ubicados en las regiones de Arequipa, Moquegua, Piura, Lambayeque e Ica.

En Arequipa se viene impulsando cuatro proyectos que representan una inversión conjunta de US$3949 millones: la Central Solar Fotovoltaica (CSF) Illa, con US$374 millones; la Central Solar (CS) Solimana, con US$150 millones; la CSF Babilonia, con US$147 millones; y la Planta de Hidrógeno Verde – Fase 1, cuyo monto asciende a US$3278 millones.

Asimismo, en Moquegua se desarrollan dos proyectos de energía renovable por un total de US$590 millones: la Central Solar Rutas del Sol, de US$318 millones, y la CSF Hanaqpampa, de US$272 millones. En Piura avanza el Parque Eólico Bayóvar, con una inversión de US$1056 millones; en Lambayeque, la Central Eólica Mórrope, de US$353 millones; y en Ica, el proyecto CSF Wayra, con US$72 millones.

Durante su participación en el evento “Perú Sustainable Social Infrastructure & Clean Energy”, la ministra Miralles destacó que los proyectos de energía renovable, como las centrales solares, eólicas y fotovoltaicas, son esenciales para reducir la dependencia de combustibles fósiles, disminuir emisiones contaminantes y robustecer la seguridad energética del país.

La ministra también informó que, a noviembre de 2025, el Equipo Especial de Seguimiento de la Inversión logró facilitar la obtención de 134 permisos, autorizaciones y aprobaciones necesarias para destrabar proyectos de distintos sectores: minería (64), transportes (28), electricidad (25), hidrocarburos (5), salud (4), agricultura (2) y educación (1). Estos avances se relacionan principalmente con aspectos ambientales, autorizaciones de funcionamiento, permisos hídricos y concesiones definitivas.

La titular del MEF señaló que estos resultados contribuyen al aumento de la inversión privada, que en el tercer trimestre de 2025 creció 11,4%, la tasa más alta desde 2021. Este desempeño, afirmó, refleja la confianza de los inversionistas en el país y en su política económica.

Añadió que las inversiones bajo la modalidad de Asociación Público–Privada (APP) continuarán fortaleciéndose, dado que existe una cartera de proyectos y adendas por cerca de US$23.000 millones para el periodo diciembre 2025 – diciembre 2026.

Finalmente, la ministra resaltó que la ejecución de la inversión pública alcanzó S/49.168 millones entre enero y noviembre de 2025, lo que representa un crecimiento de 5% respecto al mismo periodo del año anterior. “El escenario actual es favorable para una mayor inversión y, por tanto, para lograr nuestras metas de crecimiento, mayor recaudación, empleo y bienestar para los peruanos”, concluyó.