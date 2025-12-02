La inversión pública entre enero y noviembre del 2025 alcanzó los S/49.168 millones, lo que representa un incremento de 5 % frente al mismo periodo del año pasado y el mayor nivel ejecutado en la última década, informó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

En el desglose por nivel de gobierno, el Gobierno Nacional lideró la ejecución de inversiones con S/19.057 millones (73,7% del PIM), seguido de los gobiernos locales con S/17.916 millones (60,2% del PIM) y los gobiernos regionales, que registraron S/12.195 millones (79 % del PIM).

El MEF precisó que solo en noviembre, se alcanzó uno de los mejores resultados mensuales de los últimos diez años, con S/5.055 millones ejecutados en los tres niveles de gobierno. Los gobiernos locales concentraron el 41 % del total, seguidos por el Gobierno Nacional y los gobiernos regionales.

“Este impulso en la inversión pública se traduce en más infraestructura, más empleo y más oportunidades para las familias peruanas. Nuestro objetivo es claro: acelerar el desarrollo en todo el país y garantizar que los proyectos priorizados respondan a las necesidades reales de la ciudadanía”, afirmó la ministra de Economía Denisse Miralles.

El MEF resaltó que estos resultados reflejan el compromiso del Ejecutivo con una gestión eficiente de los recursos públicos, orientada a sectores clave como transporte, saneamiento, salud, educación y seguridad ciudadana, contribuyendo de manera sostenida al bienestar de la población y a la generación de crecimiento económico.