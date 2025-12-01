En la primera quincena de julio y diciembre de cada año, más de 4 millones de trabajadores en planilla del sector privado reciben el pago de la gratificación. En este contexto, Jorge Carrillo, profesor y experto en finanzas de Pacífico Business School, precisó algunos alcances importantes que todos deben conocer.

¿Quiénes recibirán la gratificación de diciembre?

De acuerdo con Carrillo, tienen derecho a recibir gratificación aquellos trabajadores del sector privado que se encuentren en planilla, y los trabajadores del sector público bajo el régimen laboral de la actividad privada.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

MÁS INFORMACIÓN: Instan a LAP y aerolíneas a atender a pasajeros que resulten afectados por mantenimiento de la antigua pista de aterrizaje

¿Cuándo vence el plazo para pagar la gratificación de diciembre?

El plazo para el pago de dicho beneficio vence el lunes 15 de diciembre del 2025. Las empresas que no realicen el depósito a tiempo, podrían recibir una multa que podría llegar a más de S/120.000 dependiendo del régimen laboral y el número de trabajadores afectados.

¿Cuántas personas recibirán la gratificación de diciembre?

El experto en finanzas estimó que más de 4 millones de personas recibirán la gratificación de diciembre de 2025. El monto total de pago sería de S/10.000 millones aproximadamente.

¿Cuánto será el monto de gratificación que recibiremos?

Si un trabajador estuvo desde el 01 de enero de julio del 2025 en la planilla de una empresa, la gratificación será, en principio, el íntegro de 1 sueldo bruto. Cabe resaltar que este monto no estará sujeto a ningún descuento (AFP, Impuesto a la Renta, etc.). No obstante, si la persona trabajó solo 1 mes entre julio y diciembre de 2025, no recibirá la gratificación completa, sino una parte proporcional.

Adicionalmente, Carrillo recordó que también se recibirá una bonificación extraordinaria del 9% del sueldo, correspondiente a Essalud. Por lo tanto, eso significa que se recibirá un monto mayor al sueldo neto que normalmente se obtiene cada mes en el bolsillo. Por ejemplo:

Sueldo Bruto = S/2,000 Sueldo Neto = S/1,740, y la gratificación + bonificación será de S/2,180, lo que significa un 25% más del ingreso neto.

Sueldo Bruto = S/3,000 Sueldo Neto = S/2,580, y la gratificación + bonificación será de S/3,270, lo que significa un 27% más del ingreso neto.

Sueldo Bruto = S/4,000 Sueldo Neto = S/3,356, y la gratificación + bonificación será de S/4,360, lo que significa un 30% más del ingreso neto.

Sueldo Bruto = S/5,000 Sueldo Neto = S/4,104, y la gratificación + bonificación será de S/5,450, lo que significa un 33% más del ingreso neto.

Sueldo Bruto = S/10,000 Sueldo Neto = S/7,637, y la gratificación + bonificación será de S/10,900, lo que significa un 43% más del ingreso neto.

¿Quiénes no recibirán la gratificación?

Finalmente, Carrillo señaló que no todos los regímenes laborales reciben gratificación:

Los trabajadores de la pequeña empresa en el régimen REMYPE, reciben la mitad de este beneficio.

Los trabajadores del sector público reciben un “aguinaldo” en vez de la gratificación, cuyo monto es de S/300 (lo determina el MEF).

Los practicantes y jóvenes en formación laboral, reciben media subvención económica al cumplir 6 meses, lo cual no necesariamente se da en julio y diciembre.

Los trabajadores de la microempresa, los independientes y los informales, no reciben gratificación.