Diciembre 2025 no solo trae consigo diversos feriados y días no laborables para miles de peruanos, sino también beneficios laborales que son ampliamente esperados. Y es que, durante esta época del año, las empresas del sector privado deberán depositar la esperada gratificación por Navidad, lo cual constituye una oportunidad estratégica para que estas refuercen el compromiso de sus colaboradores y potencien su impacto dentro de la organización. Así, en medio de los gastos de fin de año y aprovechando el dólar a la baja, diversos especialistas recomiendan utilizar de manera estratégica la ‘grati’ para emprender algún proyecto personal, pagar deudas o destinarla simplemente al ahorro a largo plazo. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿CÓMO APROVECHAR EL DÓLAR A LA BAJA TRAS LA LLEGADA DE LA GRATIFICACIÓN?

Según el Banco Central de Reserva del Perú (BCR), el precio del dólar mantiene una tendencia a la baja luego de cinco años, llegando a S/ 3,37, lo cual representa una gran oportunidad para muchos peruanos que desean obtener este tipo de moneda a un buen cambio. Frente a esta situación, las empresas del sector privado tienen plazo para depositar la segunda gratificación del año hasta el lunes 15 de diciembre, caso contrario podrían recibir severas multas o sanciones por no cumplir el pago en la fecha establecida, según la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil).

De esta manera, el gerente de Tesorería de Banco Pichincha, Roberto Meneses, explicó que, en un contexto como este, es recomendable que los millones de trabajadores en el país, de ser necesario, adelanten sus compras en dólares (pasajes, regalos, reservas, etc), cambien su moneda, ahorren en una cuenta bancaria o paguen sus deudas en esta divisa, debido a que resulta más beneficioso. “Este contexto abre oportunidades tácticas para pagar deudas en dólares, adelantar compras o convertir parte del ahorro a esta moneda”, indica Meneses para Infobae.

¿QUIÉNES NO ACCEDEN A LA GRATIFICACIÓN EN EL PERÚ?

A continuación, te presentamos a los regímenes que no recibirán la segunda gratificación del año:

Funcionarios públicos pertenecientes a los regímenes 728, 276, CAS u otros especiales, salvo disposiciones extraordinarias aprobadas por el Gobierno.

Trabajadores del hogar, ya que tienen derecho a dos remuneraciones adicionales anualmente, pero bajo reglas específicas.

Practicantes o pasantes, quienes perciben asignaciones en vez de sueldos.

Independientes o trabajadores por recibos de honorarios.

Personal con contratos de locación de servicios.