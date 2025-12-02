MEF plantea que Sunat pueda usar detracciones de grandes empresas para cobrar deudas tributarias

La titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Denisse Miralles, expuso este martes, en el XXXVI Seminario Anual de Investigación 2025 del CIES realizado en la Universidad del Pacífico, las medidas económicas incluidas en el pedido de facultades legislativas enviado por el Ejecutivo al Congreso. Entre estas destacó la propuesta de permitir que la Sunat acceda a los fondos de detracciones de las grandes empresas que mantengan deudas tributarias, un mecanismo que actualmente solo se aplica a las medianas y pequeñas empresas (Mypes).

“Hoy solo se puede acceder a los fondos de detracciones de las Mypes, con las grandes empresas no podemos hacerlo. Estamos proponiendo igualdad”, afirmó.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Durante su intervención, Miralles indicó que la recaudación acumulada a noviembre había crecido 11,5% y que la proyección de cierre del 2025 ascendía a S/173.000 millones.

TAMBIÉN LEE | La OCDE incrementa perspectivas de crecimiento para Perú este año y el 2026, aunque advierte sobre riesgos

Reforma penal tributaria y medidas contra la evasión

La ministra sostuvo que el Ejecutivo busca actualizar la Ley Penal Tributaria, que tiene alrededor de 21 años sin modificaciones. Señaló que la norma “no está preparada para delitos que atentan contra la ciberseguridad, [ni contra] temas relacionados a cuentas, a dinero electrónico”, por lo que consideró necesario incorporarlos en la regulación vigente.

También anunció ajustes al régimen de percepciones del IGV para cerrar los vacíos normativos que permiten prácticas de subvaluación que, según dijo, han afectado a productores.

Cabe recordar que El régimen de percepciones del IGV es un adelanto del impuesto que se aplica a ciertas ventas o importaciones. Ese monto se descuenta del IGV que el contribuyente paga después. En las importaciones, la percepción la realiza la Sunat.

En materia aduanera, explicó que se buscaba corregir la proporcionalidad de las sanciones por mercancía no declarada de tránsito en la norma de aduanas.

“Respecto a la proporcionalidad en las sanciones por mercancía no declarada de tránsito, nuestra norma de aduanas es un poco restrictiva y retienen un bien, además de cobrarte la multa, lo retienen por muchos meses y eso perjudica al importador o a una persona natural que trae algo del extranjero”, anotó.

TE PUEDE INTERESAR | Más de la mitad de peruanos está dispuesto a cambiar de marca: lo que exigen los usuarios

Predios, APP y proyectos de inversión

En el bloque de inversión, Miralles afirmó que se implementaría un nuevo procedimiento para la liberación de predios necesarios para proyectos estratégicos. Recordó que la segunda pista del aeropuerto Jorge Chávez estuvo detenida durante 12 años porque había predios que no se podían expropiar.

“Nuestro aeropuerto ha sido inaugurado desde hace un año, pero estuvo pendiente de inaugurar la segunda pista como 12 años. ¿Y adivinen por qué? Porque había predios que no se podían expropiar y la verdad que nuestro sistema jurídico no está articulado, y esta medida nos va a permitir hacer un procedimiento mucho más eficiente para esos terrenos que están comprometidos para un proyecto de inversión, pero que de repente han sido invadidos irregularmente posteriormente.“, explicó.

ENCUENTRA EN ECONOMÍA | MTC confirma que ya existe procedimiento para la eliminación de la TUUA de transferencia nacional

Asimismo, indicó que los reglamentos de la ley de asociaciones público privadas y de la ley de obras por impuestos se emitirían antes de fin de año. Señaló que la estructuración de un proyecto podía tardar entre cuatro y diez años, y que la meta es reducir ese plazo a uno o dos años.

Añadió que los Certificados de Inversión Pública Regional y Local (CIPRL) alcanzaron un tope superior a S/66.838 millones, con S/32.589 millones asignados a gobiernos regionales y S/34.249 millones a gobiernos locales. Señaló también que, como parte del trabajo de acompañamiento a la inversión, se habían destrabado 134 proyectos en sectores como minería, transportes, electricidad y saneamiento.

Miralles informó que el shock de desburocratización iniciado en abril había permitido resolver 465 medidas, mientras que alrededor de 200 seguían en proceso. Afirmó que este esfuerzo contaba con respaldo directo de la Presidencia, lo que había permitido una articulación más amplia con sectores como Energía y Minas, Ambiente, Cultura, Agricultura y Transportes.