El empleo juvenil en Lima acumula cuatro años de caída: estas son las razones

En el último año, el empleo nacional y los ingresos laborales han registrado un crecimiento consistente, lo que ha permitido el impulso del consumo privado y hace prever una reducción de la pobreza en el 2025. A pesar de los avances del mercado laboral, el empleo juvenil se mantiene rezagado desde la pandemia, a diferencia de los demás grupos de edad.

En este contexto, será crucial que las propuestas de las próximas elecciones incorporen medidas con cretas de inserción y promoción del empleo juvenil futuro.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Resultados al tercer trimestre

El empleo nacional aumentó 1,9% en el tercer trimestre del 2025, una mejora con respecto al 0,8% obtenido en el trimestre previo. En contras te, el empleo juvenil (15 a 29 años) mostró un desempeño débil: creció solo 0,5% a escala nacional y 1,1% en las principales ciudades. A escala regional, el empleo juvenil presentó disminuciones significativas en las principales ciudades de Áncash (-12,3%), Cusco (-9,6%) y La Libertad (-8,0%); mientras que Amazonas (14,5%), Apurímac (12,7%) y Ucayali (11,3%) registraron las tasas de crecimiento más altas.

En cuanto a Lima Metropolitana, el último dato disponible correspondiente al trimestre móvil de agosto a octubre del 2025 muestra que el empleo de los jóvenes de 15 a 29 años disminuyó 0,8% (10.000 menos trabajadores).

Al observar la evolución desde el 2019, se muestra una recuperación heterogénea entre grupos etarios. Los trabajadores mayores de 45 años lideran la expansión del empleo, mientras que el empleo juvenil aún se encuentra 11% por debajo del nivel pre-pandemia (165.000 menos trabajadores) y mantiene una tendencia descendente desde el 2021.

Así, contrasta con la trayectoria en los otros rangos de edad. En relación con los ingresos reales, los jóvenes de 15 a 29 años presentan, al tercer trimestre del 2025, una recuperación de 2,1% respecto al 2019, menos de la mitad del avance observado en los grupos de 30 a 44 años (4,9%) y 45 a 59 años (5,9%).

El empleo juvenil aún se encuentra 11% por debajo del nivel pre-pandemia, señala el IPE.

Desafíos pendientes

Persisten brechas de género en el acceso a empleo entre los jóvenes. En Lima Metropolitana, el 14% de mujeres entre 15 y 29 años está desocupada, cuatro puntos porcentuales más que los hombres. Ello está asociado con una distribución desigual del trabajo doméstico. En el 2025, la mitad de las mujeres jóvenes que no trabajan y no buscan empleo indicaron que no lo hacían por la carga de los quehaceres del hogar, una pro porción cuatro veces mayor a la de los hombres.

En efecto, según la Encuesta de Uso de Tiempo 2024, las mujeres en ese rango de edad de dican 26 horas a la semana en promedio a cocinar, limpiar y cuidar de otros miembros del hogar, entre otras actividades no remuneradas, tres veces más que los hombres (nueve horas).

La inseguridad también afecta el empleo juvenil. A escala nacional, las regiones con menor participación laboral de personas entre 15 y 29 años tienen una mayor tasa de víctimas de robo. Ello podría estar asociado con el hecho de que entre los sectores más afectados por la delincuencia están los comercios y restaurantes, principal fuente de empleo para jóvenes.

En el 2025, el 35% de ellos trabajaba en esos sectores, nueve puntos porcentuales más que los adultos de 30 a 44 años.

Además, los jóvenes están más expuestos a ser reemplazados por las nuevas tecnologías. Según cálculos del IPE con datos de la OIT, el 18% de jóvenes de entre 15 y 29 años labora en un puesto de trabajo en riesgo de ser reemplazado por la inteligencia artificial generativa, más que en otros rangos de edad. En particular, el personal de apoyo administrativo, como estadísticos, contadores y encargados de planilla, son los más expuestos.

El estancamiento del empleo juvenil, en contraste con el resto de los otros rangos de edad, re vela importantes brechas estructurales. Para superarlas, se requiere una estrategia integral enfocada en mejorar la productividad de los jóvenes, promover nuevas oportunidades de empleo y desarrollar un marco normativo laboral que sea competitivo y que incluya a los jóvenes en lugar de excluirlos.

En el próximo período electoral, es importante que las propuestas incorporen soluciones concretas en ese sentido y se alejen de las medidas populistas y nada efectivas.