¿Gobierno da marcha atrás en reforma de Petro-Perú y Perú-Petro? Esto es lo que se sabe

La incertidumbre se cierne nuevamente sobre el sector hidrocarburos a raíz de una serie de movidas que ponen en duda la voluntad del Gobierno para reorganizar Petro-Perú y Perú-Petro, entidades venidas a menos por veleidades del poder político.

Es el caso de la repentina renuncia de Óscar Zapata al cargo de director independiente de Petro-Perú tras apenas trece días en tan sensible posición.

Y es que el empresario arequipeño era el director con más conocimiento de las dificultades financieras de la empresa estatal en su condición de presidente de Perúcamaras, gremio que en los últimos meses estuvo siguiendo al dedillo los vaivenes de la petrolera fiscal.

Lo reemplaza Raúl Jaime Anccasi, un profesional minero sin el menor conocimiento de hidrocarburos o de finanzas.

Pero eso no es todo. Este Diario ha tomado conocimiento de otras movidas que se ejecutarían en las próximas horas o días, empezando por la remoción de José Manuel Rodríguez Haya, quien se desempeña como gerente general encargado de Petro-Perú desde el 25 de octubre.

Trascendió que dicha determinación ya habría sido tomada al más alto nivel y que se verificaría en la sesión de directorio que tendrá lugar el 2 de diciembre.

Expediente de la denuncia por acoso sexual contra Arturo Rodríguez Paredes, actual Gerente Corporativo Operaciones de Petro-Perú.

“La propuesta en evaluación sería designar temporalmente a Arturo Rodríguez Paredes, actual Gerente Corporativo Operaciones (e), quien formó parte del círculo de confianza de la gestión de Óscar Vera (exgerente general de la estatal)”, señaló una de las fuentes consultadas.

Se trataría, añadió, de “una decisión que expondría nuevamente a la empresa estatal a graves cuestionamientos sobre transparencia, idoneidad y responsabilidad pública”.

Esto, debido a que Rodríguez viene siendo investigado por “acoso sexual” a una trabajadora de Petro-Perú, según consta en el expediente N° 00741-2020-71-3102 JR-PE-01 (13-07-2023) de la Corte Superior de Justicia de Sullana, al que este Diario tuvo acceso.

Se trata de un proceso en etapa de apelación y próximo a revisión en segunda instancia.

“Cabe preguntarse si la Junta General de Accionistas de Petro-Perú (MEF y Minem) tienen pleno conocimiento y han autorizado esta designación, considerando la gravedad de los antecedentes del funcionario propuesto”, apunta la fuente consultada.

Vale agregar que, por este motivo, el Comité de Integridad de Petro-Perú inició un proceso administrativo sancionador en 2019, el cual determinó “que el acusado habría utilizado su posición de jerarquía y cargo como medios de presión para forzar el acercamiento con la agraviada y presionarla para sostener una relación más que amical”.

Trascendió que funcionarios de Petro-Perú estarían ejerciendo presión en Palacio de Gobierno para lograr la remoción de Carlos Bianchi, presidente de Perú-Petro.

PERÚ-PETRO

Finalmente, este Diario ha tomado conocimiento de la incomodidad que viene generando en ciertos círculos de Petro-Perú la nueva política de Oscar Bianchi, presidente de Perú-Petro, la cual apunta a devolver a esta institución su cariz técnico, separándola de los apetitos aventureros de la petrolera pública.

Y es que hay en juego muchos contratos petroleros sobre la mesa, como el del lote 192 (Loreto), que Petro-Perú administra como garante corporativo de Altamesa Energy, aun cuando no tiene dinero para proveer de papel higiénico a sus propios trabajadores.

De acuerdo a este versión, funcionarios de Petro-Perú estarían ejerciendo presión sobre Palacio de Gobierno para lograr la renuncia de Bianchi.