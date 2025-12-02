Llegada de ‘low cost’ Flybondi confirma atractivo del Jorge Chávez para nuevas rutas internacionales: ¿Qué otras se integrarían?

Jorge Villaseca, gerente de Negocios de Aviación de Lima Airport Partners (LAP), afirmó que el ingreso de Flybondi evidencia que el nuevo terminal del Jorge Chávez está generando interés real entre aerolíneas internacionales que evalúan expandir su operación en la región.

“El inicio de operaciones de Flybondi confirma el atractivo del aeropuerto para aerolíneas internacionales. Es una muestra de que el proyecto de ampliación y el nuevo terminal están siendo percibidos como plataformas competitivas”, señaló.

Si bien Flybondi es la primera aerolínea completamente nueva en incorporarse tras la transición al nuevo terminal, no será la única. Villaseca adelantó que el aeropuerto recibirá nuevas rutas internacionales en 2026. Según adelantó, Air Canada retomará sus vuelos hacia Montreal y Toronto, y Delta abrirá una nueva ruta directa a Salt Lake City, en Estados Unidos.

Estas rutas, según explicó Villaseca, se sumarán a la expansión de operadores ya presentes en Lima, reforzando la posición del Jorge Chávez como punto de conexión en Sudamérica.

Flybondi

Flybondi aterrizó en Lima

Desde la aerolínea, el mensaje es claro: Lima es un mercado estratégico, tanto por su demanda local como por su rol como hub regional.

“Creemos que esta ruta no solo es una conexión aérea, es un puente ida y vuelta entre dos destinos emblemáticos. Lima tiene una importancia clave como punto de conexión internacional, y eso ya lo vemos reflejado en las primeras ventas”, explicó Javier Soto, gerente senior comercial de Flybondi.

La tarifa de lanzamiento se ubica en US$160 por tramo más impuestos, y la aerolínea proyecta una ocupación inicial de 80% a 85%, cifra que consideran positiva para una ruta nueva.

Según Soto, el vuelo directo Lima–Puerto Iguazú abre un corredor turístico entre dos destinos globales: las Cataratas del Iguazú y Machu Picchu, ambos reconocidos como maravillas naturales del mundo.

Flybondi, además, permitirá conectar desde Iguazú hacia Buenos Aires con vuelos diarios y hacia Córdoba con frecuencias semanales, integrando la ruta peruana a una red de 22 destinos dentro de Argentina.