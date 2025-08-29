Flybondi comenzará a operar una nueva ruta internacional que unirá Argentina y el Perú. La ruta conectará Puerto Iguazú con Lima a partir de diciembre del 2025. (Foto: Flybondi)
Flybondi comenzará a operar una nueva ruta internacional que unirá Argentina y el Perú. La ruta conectará Puerto Iguazú con Lima a partir de diciembre del 2025. (Foto: Flybondi)
Redacción EC
Redacción EC

, la primera aerolínea de Argentina, anunció que a partir de diciembre del 2025 comenzará a operar una nueva ruta internacional que unirá ese país y el Perú.

Según informó la propia aerolínea, la ruta conectará Puerto Iguazú con Lima. De este modo, Perú se suma como el tercer país de Latinoamérica en el que la compañía ofrece conectividad, junto con Brasil y Paraguay.

La ruta contará con cuatro vuelos semanales, los días lunes, miércoles, viernes y domingo, y los pasajes estarán a la venta desde la próxima semana a través del sitio web de la aerolínea.

“Para Flybondi es un orgullo anunciar nuestra primera ruta a Perú, conectando Iguazú con Lima. Esta nueva conexión amplía nuestra red y refuerza el vínculo entre dos países con lazos históricos, culturales y turísticos muy sólidos”, comentó Mauricio Sana, CEO de Flybondi.

La nueva ruta potenciará el flujo de visitantes internacionales, generando impacto positivo en la hotelería, la gastronomía, el transporte y el comercio local.

Lo que debes saber

Flybondi comenzó a operar en Argentina en 2018 y ya transportó a más de 16.000.000 personas. Tiene una flota de 14 aviones Boeing 737-800 NG con 189 asientos de única clase con contrato dry lease.

Vuela a 17 destinos domésticos: Buenos Aires, Bariloche, Corrientes, Córdoba, Jujuy, Mendoza, Neuquén, Posadas, Iguazú, Salta, Santiago del Estero, San Juan, Tucumán, Puerto Madryn, Ushuaia, El Calafate y Comodoro Rivadavia

También vuela a 5 destinos internacionales en Brasil a través de 7 rutas: desde Buenos Aires a Río de Janeiro, São Paulo, Florianópolis, Salvador de Bahía y Maceió. Y desde Córdoba a Río de Janeiro y Florianópolis.

También vuela a Paraguay a través de la ruta Buenos Aires- Encarnación y tiene autoprestación del servicio de handling (asistencia en tierra a los aviones y a los pasajeros) en el 80% de aeropuertos donde opera.

