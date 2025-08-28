MEF estima costo económico de la inseguridad en S/19.800 millones para el 2025

El Ministerio de Economía y Finanzas publicó este jueves el Marco Macroeconómico Multianual 2026-2029, documento de política económica que desarrolla las principales proyecciones locales y globales para el largo plazo. En él ratifican, por ejemplo, que la previsión de crecimiento para la economía este 2025 será de 3,5%.

No obstante, en el mismo documento y como parte de las previsiones para la economía, el MEF hace una estimación de cuál es el costo económico de la inseguridad en la economía peruana.

"Según estimaciones MEF, el costo económico que genera la inseguridad representaría alrededor de 1,7% del PBI de 2025 (equivalente a S/ 19,8 mil millones), de los cuales, el costo en el sector privado equivale a 1,2% del PBI (S/ 13,9 mil millones) y para el sector público asciende a 0,5% del PBI (S/5,9 mil millones)“, detalla el documento.

Según precisa el ministerio, para la parte pública, se tomó en cuenta para esta estimación el gasto en la partida presupuestal destinada a la “Reducción de delitos y faltas” que asciende a S/ 5,7 mil millones en 2024, equivalente a S/5,9 mil millones en 2025 (calculado con el índice relativo a partir de la división del PBI nominal 2025 entre el PBI nominal 2024), lo que representa un 0,5% del PBI de 2025.

En el caso del sector privado, el gasto -según información de la Encuesta Económica Anual del INEI- se destinó principalmente a sistemas de videovigilancia, alarmas electrónicas y controles de acceso, especialmente en las empresas de comercio y manufactura.

Medidas tomadas por el sector privado y público que se utilizaron para medir el gasto económico de la inseguridad. (Fuente: MMM)

Otro detalle que apunta el MEF es que la inseguridad, medida como un indicador de la creciente criminalidad y homicidios, tiene un impacto negativo en la actividad.

“Según el FMI (2023)134, en América Latina, un aumento en las tasas de homicidio (equivalente a una desviación estándar) reduce la tasa de crecimiento económico en 0,14 puntos porcentuales (p.p.). Asimismo, diversas investigaciones (Josten, 2003; Detotto y Otranto, 2010; entre otros) encuentran que el impacto promedio de un aumento de la tasa de homicidios podría reducir la tasa de crecimiento del PBI en 0,25 p.p. en un año“, indica.

En línea con ello, el MEF estima que con un incremento un incremento de la tasa de homicidios en Perú de 3,2%, variable usada como indicador de inseguridad, habría restado a la tasa de crecimiento anual del PBI entre 0,4 y 0,8 puntos porcentuales en el 2024.