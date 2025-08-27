Fintech mundiales podrán probar innovaciones en Perú: ¿Qué es un ‘sandbox’ regulatorio y qué busca la SBS?

En línea con dicha tendencia global, la Superintendencia de Banca y Seguros publicó en agosto del 2021 la resolución que creaba su ‘sandbox’. Desde el 1 de febrero del 2022, esta opción está disponible para bancos, cajas, financieras y otras entidades.

Sin embargo, dicho ‘sandbox’ no ha funcionado desde entonces. Así lo aclara Sergio Espinosa, superintendente de la SBS. “Ese es un ejemplo de cómo hay que ponerse en los zapatos de quienes están hoy en el mercado. Si no lo hacemos, podemos emitir normas muy bonitas que luego quedan colgadas en un estante. El ‘sandbox’ es eso: una norma que existe hace cuatro años y que no tiene un solo caso de trabajo”, dijo a este Suplemento.

El jefe del ente regulador confirmó que en las próximas semanas se publicará la nueva resolución que abre su uso para empresas privadas que hacen actividad financiera y no están regulados. Esta nueva visión del supervisor, que permitirá a las fintech probar modelos innovadores, es uno de los cambios que esperaba hoy el mercado peruano.

Ljubica Vodanovic, Socia de Vodanovic Legal, considera que estas prácticas son las que impactan positivamente en la innovación. El objetivo es probar operaciones que hoy en día los bancos -por su licencia- no pueden probar.

“Hoy no las tenemos identificadas claramente pero, en otras jurisdicciones, se prueba la inversión en ETF que tengan criptoactivos o ‘tokenizar’ algunos instrumentos de deuda que hoy tengan los bancos. Otro ejemplo: hoy se otorgan préstamos analizando la capacidad de pago del cliente con su historial crediticio vía centrales de riesgo. ¿Pero qué no tenemos hoy? Motores de evaluación crediticia basados puramente en IA", explica.

Sin embargo, para Vodanovic, los retos van más allá de solo tener el entorno para las pruebas.

“La empresa privada debe explicar y plantear bien al regulador cuál es la innovación que quiere probar así como los beneficios que desea obtener. El regulador, debe contar con profesionales técnicos y la preparación necesaria”

Para Álvaro Castro, socio de Damma Legal Advisors, otro cambio importante que debe repensarse son los pasos siguientes luego de que las empresas prueben sus modelos innovadores. “Si la conclusión de esos programas piloto es que las fintech deben sacar su licencia y éstas son difíciles de conseguir porque el proceso es muy largo, entonces nos vamos a quedar a medias. Se pudo testear el modelo, pero requiero una autorización compleja de obtener”, asevera.

En esa línea, Castro reitera que la opción es que el regulador evalúe caso por caso y tome decisiones. “Puede decidirse que el modelo de negocio no requiere ningún tipo de licencia y la fintech opera con la tranquilidad que ya ha sido revisada por la SBS. Otra opción es que la fintech requiera una licencia para funcionar, pero que el regulador decida flexibilizar las normas para obtener el permiso. Una tercera opción es que el modelo sea tan novedoso que se requiera sacar una legislación y autorización de la actividad. Un ejemplo claro es todo lo vinculado a los criptoactivos”, afirma.

Además, Vodanovic también apunta a pensar en que los ‘sandboxs’ sean más transversales a las autoridades. “Si solo nos quedamos con uno en SBS, otro en SMV y otro en BCR, no vamos a lograr innovación completa, sino por partes. Y las innovaciones que vienen del exterior son transversales. Por ejemplo, Mercado Pago, la billetera de Mercado Libre: permite administrar tu dinero, invertirlo en fondos y, además, pagas y transfieres porque tiene QR. Solo en este modelo de negocio que te comento hay tres autoridades en juego. Claramente requieres un ‘sandbox’ más amplio”, asevera.