Fintech mundiales podrán probar innovaciones en Perú: ¿Qué es un ‘sandbox’ regulatorio y qué busca la SBS?

Un ‘sandbox’ regulatorio -término que hace referencia a una “caja de arena”, un entorno seguro para la experimentación- es una iniciativa adoptada en varios países en el mundo. Permite que startups y empresas financieras digitales pongan a prueba tecnologías innovadoras en un espacio controlado, facilitando así que los supervisores financieros adapten o creen nuevas normas acorde a las nuevas tendencias en el sector financiero.