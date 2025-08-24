Jorge Falen
Jorge Falen

Escucha la noticia

00:0000:00
Cuatro gráficos que muestran el crecimiento récord de las agroexportaciones en el primer semestre del 2025: ¿Qué productos y qué mercados destacaron?
Resumen de la noticia por IA
Cuatro gráficos que muestran el crecimiento récord de las agroexportaciones en el primer semestre del 2025: ¿Qué productos y qué mercados destacaron?

Cuatro gráficos que muestran el crecimiento récord de las agroexportaciones en el primer semestre del 2025: ¿Qué productos y qué mercados destacaron?

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

En la primera mitad del 2025, las agroexportaciones peruanas registraron niveles récord en comparación a años anteriores. Entre enero y junio, el valor de los envíos del sector alcanzó los US$4.982,6 millones, un 23,5% más respecto de lo reportado el mismo período del 2024. La tasa de crecimiento en el rubro fue más alta que el 20% de expansión del monto de las exportaciones totales, las cuales subieron de US$33.349 millones a US$40.097 millones.

TAGS