Cuatro gráficos que muestran el crecimiento récord de las agroexportaciones en el primer semestre del 2025: ¿Qué productos y qué mercados destacaron?

Pese a las restricciones arancelarias impuestas al comercio internacional por la administración de Donald Trump en Estados Unidos, la agroindustria estuvo entre los sectores con más crecimiento porcentual en el primer semestre dentro de la canasta exportadora local, por encima de otros sectores importantes como la minería (21,1%), la metalmecánica (12,8%) o los productos químicos (14,1%).

Newsletter exclusivo para suscriptores Gisella Salmón selecciona notas exclusivas con un enfoque especializado, cada lunes.

Estados Unidos (EE. UU.) continuó siendo el principal mercado de destino para las exportaciones agroindustriales peruanas. En el primer semestre del 2025, el monto enviado hacia el gigante norteamericano creció en más de 30% respecto de lo reportado el mismo período del 2024 (de US$1.215 millones a US$1.588 millones), a pesar de la aplicación de una tasa arancelaria del 10% a los envíos peruanos vigente desde inicios de abril.

Incluso EE. UU. aumentó su participación como principal importador, pasando de 30% a 32% de la demanda global por bienes peruanos de este tipo.

La segunda nación receptora de la agroexportación peruana fue Países Bajos (con 15% del valor total), seguida de España (8,2%), Chile (4,5%) y México (4,5%).

El escenario también fue favorable para los principales cultivos, que aumentaron casi todos en doble dígito respecto del 2024. Las paltas frescas (que representan el 18% de la oferta agroindustrial exportadora peruana) crecieron en 14% hasta llegar a los US$876 millones.

En tanto, las exportaciones de uvas de mesa, el segundo producto más importante, se incrementaron en 43%, pasando desde US$483 millones en la primera mitad del 2024 hasta US$695 millones en el 2025.

En tercer lugar se situó el cacao, cuyos envíos se expandieron en casi 50%, hasta alcanzar los US$363 millones en el mismo período. Les siguen en la lista los arándanos, mangos y espárragos, de los cuales solo los primeros registran un valor exportado menor en 22% al del 2024.

Zonas productivas

Ica, la región protagonista en este sector, concentró el 27% de las exportaciones agroindustriales en la primera mitad del año, y sumó US$1.335 millones, casi 30% más que en el primer semestre del 2024. Su producto estrella, las uvas frescas, representó más de la mitad de su canasta exportadora.

A la región del sur le siguieron Lima Provincias, La Libertad y Lambayeque. Esta última región tuvo un aumento del 70% en sus envíos debido al crecimiento del monto exportado de paltas (de US$75 millones a US$171 millones). La franja costera comprendida desde Tumbes hasta Ica concentró el 86% del monto exportado por la agroindustria durante el primer semestre.

Mirada a largo plazo

El buen momento de las exportaciones agroindustriales coincidió con la reciente aprobación en el Congreso de la nueva Ley Agraria, cuyas principales disposiciones han generado posturas divididas. Este marco legal, que cuenta con el respaldo del Ministerio de Agricultura y Riego, establece, por ejemplo, que las agroexportadoras con ventas anuales superiores a 1.700 UIT (casi S/ 8,4 millones) paguen un Impuesto a la Renta del 15% entre 2026 y 2035.

Según cálculos del Ministerio de Economía y Finanzas, la norma tendría costo fiscal acumulado de S/20.000 millones en dicho período.

Gabriel Arrieta, jefe de estudios económicos e inteligencia comercial del centro de investigación de Economía y Negocios Globales (CIEN) de Ádex, dijo a ECData que el buen primer semestre estuvo impulsado por cultivos como la palta, los espárragos, los cítricos, pero especialmente el cacao debido a un aumento en su cotización internacional. Desde su institución se estima que el valor de las agroexportaciones cierre el año superando los US$13 mil millones.

“Desde el año pasado, el cacao en grano está teniendo picos históricos en su precio internacional por las condiciones climáticas que han atravesado sus principales productores, tales como Ghana y Costa de Marfil. Es el producto estrella de la canasta local que ha tenido un mayor aumento en precios. Asimismo, los productos agroindustriales siguen teniendo una demanda muy fuerte en Estados Unidos, son necesarios para el día a día de allá, forman parte de la canasta de alimentación de los norteamericanos, así haya un aumento en sus precios, los consumidores los van a seguir comprando”, explicó.

Arrieta opina que pese a que la nueva ley agraria generaría una caída en la recaudación para el Estado, esta debe analizarse también por sus efectos en el largo plazo, como las nuevas inversiones o los empleos que puedan crearse en el sector.

“Lo que tiene de especial este tipo de política como las exenciones tributarias es atraer nueva inversión e impulsar la entrada de nuevas empresas, incluso aquellas de gran tamaño, que podrían aumentar el monto de tributos que al final termina recaudando el Estado. La estimación de pérdidas por más de S/20.000 millones, no considera lo que podría ocurrir si atraemos empresas gigantes en el sector agro, se captarían tributos a través de sus inversiones, de sus exportaciones, pero también generan una mayor recaudación por el lado de sus nuevos trabajadores”, añadió.