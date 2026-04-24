WUF: Primax lleva donaciones a más de 300 wufs en su misión por impactar a más perros sin hogar

Un apoyo esencial para el bienestar diario

El día comenzó con una significativa contribución por parte de Primax, cuyos representantes hicieron entrega de 350 kg de alimento. Esta donación significa un gran respiro para el albergue, al asegurar la alimentación diaria de los perros y permitir que los recursos de la organización se redirijan hacia otros cuidados médicos y de rehabilitación. Después de recibir el donativo, el equipo de Primax recorrió las instalaciones, conociendo de cerca el proceso después del rescate, cuidado y el incansable trabajo que el equipo de cuidadores desarrolla para otorgar una segunda oportunidad a los perros en situación de abandono.

Sin embargo, más allá de la ayuda material, la esencia de la visita radicó en el intercambio humano. Durante hora y media, las colaboradoras de Primax interactuaron activamente con los wufs en las propias instalaciones del albergue, utilizando croquetas como refuerzo positivo para generar vínculos de confianza y afecto. La actividad permitió observar el comportamiento y la vitalidad de los perros en su entorno habitual, facilitando momentos de juego y contacto humano. Este tiempo de interacción resultó fundamental para el bienestar emocional de los animales, fortaleciendo sus habilidades sociales, un paso clave para facilitar su futura adopción y reinserción en un entorno familiar.

Esta sonrisa pertenece a Luna, quien a sus 6 años todavía tiene mucho por descubrir y celebrar. Su felicidad ante la visita de Primax demuestra que solo necesita una oportunidad para demostrar lo buen compañero que puede ser. ¡Adopta y transforma su mundo y el tuyo!

La sonrisa de Cachorra es el reflejo de su carácter optimista y lleno de energía. A sus 2 añitos, esta pequeña espera con entusiasmo a una familia que quiera compartir caminatas y momentos de juego interminables.

¿Hidratado? Sí. ¿Con una sonrisa de oreja a oreja? También. Moncho a sus 6 años está listo para conquistar corazones (y tal vez algún premio) con su carisma natural.

Voces de cambio y compromiso

La jornada no solo fortaleció el vínculo entre ambas organizaciones, sino que también permitió visibilizar el impacto personal que genera la adopción en la vida de las personas. Durante la visita, las colaboradoras de Primax destacaron la importancia de este proceso, compartiendo reflexiones sobre cómo abrir las puertas a un animal rescatado transforma el entorno familiar.

Como menciona Carolina Cuculiza, B2B de Lubricantes en Primax: “.. la verdad con mi familia nos sentimos super felices de poder ayudar a una perrita, alguien que nos ha dado muchísimo amor, muchísimas canas verdes también, pero es parte de. La verdad es que todos la queremos un montón y ya estamos nueve años con ella.”

Asimismo, la visita al albergue sirvió como un espacio de reflexión sobre la importancia de fomentar la adopción responsable entre la sociedad. La experiencia permitió a las colaboradoras de Primax conectar emocionalmente con los animales, comprendiendo de primera mano el esfuerzo y el cariño que el equipo dedica diariamente. Bajo esta premisa, Ximena Chavez, Asistente de Marketing de tiendas Listo, compartió su perspectiva tras finalizar la jornada:

“ .. mi experiencia dentro de WUF ha sido muy bonita, ya que he podido interactuar con los perritos, he podido conocer un poco más acerca del albergue y cómo es que cuidan a los perritos con tanto amor. Ha sido una experiencia muy bonita junto a mis compañeras y esperamos volver pronto... Es una muy buena decisión (adoptar), ya que están dando un hogar con mucho amor a un perrito que realmente lo necesita, así que realmente deben adoptar. “

Unidos por el compromiso de mejorar la calidad de vida de los perros rescatados que esperan un hogar definitivo

Cómo sumarse a la labor de WUF

La visita concluyó con un mensaje de esperanza y un firme llamado a la sociedad y al sector privado para sumarse a este propósito. WUF invita a todas las personas interesadas en sumar un integrante a sus familias a considerar la adopción como primera opción, brindando así una oportunidad de vida a los perros que aún esperan un hogar. Para obtener mayor información se puede visitar la página web: https://www.wuf.pe/adoptawuf o al correo ayuda@wuf.pe . Asimismo, la organización extiende una invitación abierta a otras empresas comprometidas con la responsabilidad social a vivir esta experiencia, la cual no solo contribuye al bienestar de los animales, sino que también fortalece el propósito social de los equipos de trabajo. Aquellas empresas o personas interesadas en conocer más sobre las alianzas de ayuda y comerciales contactarse al correo: equipo@wuf.pe