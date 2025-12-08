En el marco del feriado por el Día de la Inmaculada Concepción, cientos de ciudadanos abarrotaron este lunes 8 de diciembre el emporio comercial de Gamarra, ubicado en el distrito de La Victoria. Las cámaras de 24 Horas Mediodía registraron desde las primeras horas del día una afluencia inusual que saturó calles, accesos y espacios peatonales del tradicional damero “A”.

Las imágenes muestran calles completamente llenas, filas compactas de compradores intentando avanzar y comerciantes tratando de atraer a más clientes pese al escaso espacio disponible. Familias enteras acudieron a buscar ropa, juguetes y artículos de temporada, mientras varios grupos de jóvenes recorrían las galerías atraídos por ofertas y descuentos propios de la campaña navideña.

El feriado largo continúa este martes 9 de diciembre, día en que se conmemora la Batalla de Ayacucho, por lo que se prevé que la afluencia sea tan intensa como la de hoy o incluso mayor. Comerciantes anticipan que esta podría ser una de las jornadas más concurridas del mes y que las ventas podrían superar expectativas debido al adelanto de compras navideñas.

Las imágenes también reflejan la falta de espacios libres para el desplazamiento: grupos de personas detenidas sin poder avanzar, calles con movimiento desordenado y zonas donde la multitud ocupa por completo la calzada. Ante ello, ciudadanos insistieron en que el municipio debe reforzar la presencia de fiscalizadores y coordinar medidas de seguridad para evitar incidentes en caso de emergencias médicas o posibles robos.

Pese a las incomodidades, los visitantes continuaron llegando durante la mañana y tarde, convirtiendo a Gamarra en uno de los puntos más concurridos del país durante este feriado largo.