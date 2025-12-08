Gran congestión peatonal en una de las principales vías de Gamarra durante el feriado largo. (Foto: GEC)
Gran congestión peatonal en una de las principales vías de Gamarra durante el feriado largo. (Foto: GEC)
elcomercio

Gran congestión peatonal en una de las principales vías de Gamarra durante el feriado largo. (Foto: GEC)

  • Gran congestión peatonal en una de las principales vías de Gamarra durante el feriado largo. (Foto: GEC)
    1 / 6

    Gran congestión peatonal en una de las principales vías de Gamarra durante el feriado largo. (Foto: GEC)

  • Visitantes recorren galerías y calles completamente abarrotadas en busca de ofertas navideñas. (Foto: GEC)
    2 / 6

    Visitantes recorren galerías y calles completamente abarrotadas en busca de ofertas navideñas. (Foto: GEC)

  • Aglomeración masiva en la zona sur del damero, donde el tránsito peatonal quedó prácticamente detenido. (Foto: GEC)
    3 / 6

    Aglomeración masiva en la zona sur del damero, donde el tránsito peatonal quedó prácticamente detenido. (Foto: GEC)

  • Familias y grupos de jóvenes se desplazan con dificultad por la alta afluencia en todo el emporio. (Foto: GEC)
    4 / 6

    Familias y grupos de jóvenes se desplazan con dificultad por la alta afluencia en todo el emporio. (Foto: GEC)

  • Vista panorámica de la multitud que ocupa casi toda la calzada en el corazón del emporio comercial. (Foto: GEC)
    5 / 6

    Vista panorámica de la multitud que ocupa casi toda la calzada en el corazón del emporio comercial. (Foto: GEC)

  • Cientos de compradores ingresan por uno de los accesos al damero A, formando largas filas desde la mañana. (Foto: GEC)
    6 / 6

    Cientos de compradores ingresan por uno de los accesos al damero A, formando largas filas desde la mañana. (Foto: GEC)

Icon Previus Arrow
Icon Next Arrow
Redacción EC
Redacción EC

En el marco del feriado por el Día de la Inmaculada Concepción, cientos de ciudadanos abarrotaron este lunes 8 de diciembre el emporio comercial de , ubicado en el distrito de . Las cámaras de 24 Horas Mediodía registraron desde las primeras horas del día una afluencia inusual que saturó calles, accesos y espacios peatonales del tradicional damero “A”.

LEE: MTC elimina el cobro de la TUUA nacional para conexiones en el Jorge Chávez: quiénes quedan exonerados

Las imágenes muestran calles completamente llenas, filas compactas de compradores intentando avanzar y comerciantes tratando de atraer a más clientes pese al escaso espacio disponible. Familias enteras acudieron a buscar ropa, juguetes y artículos de temporada, mientras varios grupos de jóvenes recorrían las galerías atraídos por ofertas y descuentos propios de la .

Newsletter Buenos días

Carlos Salas Abusada

El feriado largo continúa este martes 9 de diciembre, día en que se conmemora la , por lo que se prevé que la afluencia sea tan intensa como la de hoy o incluso mayor. Comerciantes anticipan que esta podría ser una de las jornadas más concurridas del mes y que las ventas podrían superar expectativas debido al adelanto de compras navideñas.

Las imágenes también reflejan la falta de espacios libres para el desplazamiento: grupos de personas detenidas sin poder avanzar, calles con movimiento desordenado y zonas donde la multitud ocupa por completo la calzada. Ante ello, ciudadanos insistieron en que el municipio debe reforzar la presencia de fiscalizadores y coordinar medidas de seguridad para evitar incidentes en caso de emergencias médicas o posibles .

MÁS: MTC informa nuevas disposiciones en uso de cascos y chalecos de motociclistas

Pese a las incomodidades, los visitantes continuaron llegando durante la mañana y tarde, convirtiendo a Gamarra en uno de los puntos más concurridos del país durante este feriado largo.

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC