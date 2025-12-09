En el distrito del Cercado de Lima, un joven de apenas 23 años recibió un disparo en el estómago a manos de un agente de la Policía Nacional del Perú (PNP), que estaba en presunto estado de ebriedad. El hecho ocurrió la madrugada de hoy, miércoles 9 de diciembre.

Familiares indicaron que la víctima, padre de un bebé de tres meses, fue a comprar a la panadería cuando el policía que caminaba por cuadra 2 de la avenida Cárcamo, manipulaba su arma sin las medidas de seguridad.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Al escuchar los disparos, vecinos alertan a la PNP y llamaron al 105. Otros efectivos llegaron y encontraron al agresor y lo retuvieron dentro del local, con su arma y su celular sobre el mostrador.

Imágenes de Buenos Días Perú muestran cuando el agresor, al parecer, envía mensajes desde su teléfono móvil a otra personas. En la otra mano, su pistola. El dueño del negocio y otras personas al interior contaron que temieron por sus vidas.

Joven permanece internado

El hombre fue llevado de emergencia al hospital Loayza. Su estado de salud es reservado.

La madre del joven pidió justicia a las autoridades para esclarecer este hecho. Aseguró a al matinal que acudió a la comisaría de Monserrate para formalizar la denuncia y no recibió apoyo.

“Parecía que estaba drogado, con su arma de arriba para abajo. Se metió a todos los pasajes sin pedir permiso”, dijo la progenitora.

Cabe señalar que este acto delictivo ocurre en pleno estado de emergencia, medida impuesta por el Gobierno de José Jerí para combatir la delincuencia en Lima Metropolitana y el Callao. La Policía Nacional contará con el apoyo de las Fuerzas Armadas en todo momento.