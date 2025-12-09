En San Martín de Pangoa, una mujer fue víctima de feminicidio a manos de su pareja, quien la quemó y luego descuartizó en su vivienda. El asesinó confesó su delito tras ser interrogado por la Policía Nacional del Perú (PNP).

América Noticias indicó que la fémina responde al nombre de Karen Martínez, una joven de 26 años, hallada muerta en su vivienda tras permanecer 12 días desaparecida.

El acusado, Juan Garay Arca, contó a las autoridades que cometió este delito aduciendo que su conviviente y madre de su hija, de apenas un año, lo había abandonado al cuidado de la menor.

La madre dudó de esta versión y viajó de inmediato desde Pucallpa al enterarse de la supuesta desaparición.

Al encontrara en la casa de su hija ropa y restos de colchón quemado, hizo la denuncia respectiva. A pesar que su yerno fue capturado, indicó que siente temor si es que su nieta queda bajo el cuidado de la familia del feminicida.

Las autoridades ya han iniciado los procedimientos legales para garantizar la protección de la menor mientras continúa la investigación.

Juan Garay Arca enfrentará una denuncia por el presunto delito de feminicidio. En caso de que la justicia lo declare responsable, podría ser sentenciado a cadena perpetua, conforme lo dispone la normativa peruana para estos casos.