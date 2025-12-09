El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), informó que la oferta comercial de pavos será de 2,06 millones, con miras a las fiestas en Navidad y Año Nuevo 2026. Este es un incremento de 25,5 % en la producción, en comparación al año pasado.
Además, el Midagri comunicó que a nivel nacional, se estima que el consumo de carne de pavo alcanzará los 1,45 kilogramos por habitante.
Pavos vivos y congelados
Del volumen total de pavos previstos, alrededor de 1,71 millones se destinarán a ventas corporativas y a supermercados como producto entero y congelado, mientras que unas 344 mil aves se ofertarán en los centros de distribución en su presentación de pavo vivo.
El ministro Vladimir Cuno destacó que el total de la oferta de pavo para este año, proviene de la producción nacional.
Cifras de consumo de pavo
Este año, el consumo nacional de carne de pavo se proyecta en 1,45 kilogramos por persona, lo que representa un aumento del 4,5 % respecto al 2024.
En cuanto a las presentaciones para el público, el pavo entero congelado tendrá pesos que irán de 4,5 a 12,5 kilogramos por unidad, mientras que los pavos vivos se ofrecerán con un peso de entre 6,0 y 9,0 kilogramos cada uno.
¿Cuándo se celebra Navidad y Año Nuevo?
Tanto Navidad como Año Nuevo caerán a mitad de semana, un detalle que influye directamente en los planes de descanso, viajes y actividades familiares. La Navidad se celebrará el jueves 25 de diciembre, mientras que la Nochebuena el miércoles 24. La misma estructura se repetirá con el Año Nuevo 2026: el 31 de diciembre será miércoles, Nochevieja, y el feriado por el 1 de enero.
