A través de un comunicado, la Municipalidad de Miraflores, informó que gracias a cámaras con IA pudo identificar al vehículo involucrado en el ataque incendiario frente al restaurante Kaikan, donde un auto quedó seriamente dañado.

La comuna precisó que, primas investigaciones de la Policía Nacional del Perú (PNP), arrojan que este atentado podría estar relacionado a temas personales, más no al delito de extorsión.

¿Qué pasó durante el atentado?

Ayer, lunes 8 de diciembre, alrededor de las 11 de la mañana, en la cuadra 8 de la avenida Santa Cruz, muy cerca al óvalo Gutiérrez, el restaurante Kaikan estaba a punto de abrir sus puertas a los comensales cuando sujetos arrojaron un objeto que causó un incendio que afectó seriamente una camioneta y afectó levemente a otras.

Según RPP, una transeúnte testigo del hecho empleó un extintor para evitar que el fuego no termine por destruir todo el vehículo SUV, de color plomo y de placa CRL-156. Según las autoridades, este hecho ocurrido en un área muy concurrida de Miraflores no dejó heridos.

La Policía Nacional lleva la investigación de manera reservada. Hasta el momento el local de comida no emitió ningún pronunciamiento al respecto.

Estado de emergencia

El pasado 20 de noviembre, el Gobierno prorrogó por 30 días calendario, a partir del 21 de noviembre del 2025, el estado de emergencia declarado en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao, para hacer frente a la criminalidad y otras situaciones de violencia.

Durante la vigencia de la medida, la Policía Nacional del Perú mantiene el control del orden interno, con acciones de apoyo de las Fuerzas Armadas.