Una combi informal con pasajeros se despistó y terminó impactando contra un poste en la cuadra 5 de la avenida Malecón Checa, en San Juan de Lurigancho, dejando diez personas heridas, informó la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).

Según el comunicado oficial, “el hecho dejó un total de 10 personas heridas, las que fueron atendidas en un centro de salud cercano tras la activación del SOAT, el cual se ha corroborado tiene vigencia hasta octubre del 2026”.

La entidad precisó que la unidad de placa CDQ-163 operaba de manera informal, pues no contaba con el permiso correspondiente. Por esta razón, el propietario, Roger Asunción Morillo Galindos, será sancionado con la infracción RE1, que contempla una multa de cuatro UIT (S/21 400). La ATU agregó que el vehículo será trasladado a un depósito una vez culminen las investigaciones.

Sobre el conductor, la institución indicó que, pese a tener brevete, no se encontraba habilitado para manejar. Debido a ello, recibirá una multa de dos UIT (S/10 700) y la cancelación de su licencia.

La ATU también informó que la unidad protagonista del accidente tiene 34 años de antigüedad, condición que “la habilita para ser chatarreada”.