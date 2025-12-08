Ate: ladrones perforan pared y se llevan S/ 4 mil de negocio de scooters eléctricos. (Foto: Buenos Días de Perú)
Redacción EC
Un grupo de delincuentes perforó la pared divisoria de un negocio de cerámicos para ingresar a una tienda de scooters eléctricos y robar S/ 4 mil en dinero y accesorios durante la madrugada, en la cuadra 42 de la avenida Nicolás Ayllón, en .

De acuerdo con un reporte de 24 Horas, los sujetos utilizaron un forado de casi un metro para arrastrarse entre ambos locales y evitar ser detectados por los sensores de movimiento.

Carlos Salas Abusada
Según las cámaras de seguridad, los ladrones aprovecharon una puerta exterior común a los dos establecimientos e iniciaron su operación alrededor de las 2 a.m.

En su primera incursión, tomaron el dinero y los accesorios, para luego pasar al otro local. Minutos después, regresaron a la tienda de motos con la intención de llevarse un scooter eléctrico.

Un trabajador del negocio contó que, al llegar por la mañana, encontró cajas movidas y luego descubrió el agujero en la pared. “Cuando ingreso a la tienda veo que habían las cajas de los scooters cerca del pasadizo y me pareció extraño… sigo avanzando, giro a la derecha y me doy cuenta del forado que estaba en la pared y llamé al 105”, relató al noticiero.

Los delincuentes intentaron sacar un scooter modelo G10, pero al ponerse de pie con la caja, el sensor de movimiento se activó y la alarma sonó, lo que los obligó a huir por el túnel hacia un automóvil que los esperaba en el exterior.

Los encargados de ambos negocios denunciaron el hecho y señalaron que ni el servicio de seguridad privada ni la Policía acudieron de inmediato tras la activación de la alarma. La investigación preliminar apunta a que al menos seis personas habrían participado en el robo.

