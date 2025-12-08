Un grupo de delincuentes perforó la pared divisoria de un negocio de cerámicos para ingresar a una tienda de scooters eléctricos y robar S/ 4 mil en dinero y accesorios durante la madrugada, en la cuadra 42 de la avenida Nicolás Ayllón, en Ate.

De acuerdo con un reporte de 24 Horas, los sujetos utilizaron un forado de casi un metro para arrastrarse entre ambos locales y evitar ser detectados por los sensores de movimiento.

Según las cámaras de seguridad, los ladrones aprovecharon una puerta exterior común a los dos establecimientos e iniciaron su operación alrededor de las 2 a.m.

En su primera incursión, tomaron el dinero y los accesorios, para luego pasar al otro local. Minutos después, regresaron a la tienda de motos con la intención de llevarse un scooter eléctrico.

Un trabajador del negocio contó que, al llegar por la mañana, encontró cajas movidas y luego descubrió el agujero en la pared. “Cuando ingreso a la tienda veo que habían las cajas de los scooters cerca del pasadizo y me pareció extraño… sigo avanzando, giro a la derecha y me doy cuenta del forado que estaba en la pared y llamé al 105”, relató al noticiero.

Los delincuentes intentaron sacar un scooter modelo G10, pero al ponerse de pie con la caja, el sensor de movimiento se activó y la alarma sonó, lo que los obligó a huir por el túnel hacia un automóvil que los esperaba en el exterior.

Los encargados de ambos negocios denunciaron el hecho y señalaron que ni el servicio de seguridad privada ni la Policía acudieron de inmediato tras la activación de la alarma. La investigación preliminar apunta a que al menos seis personas habrían participado en el robo.