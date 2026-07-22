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Resumen

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Las ventas de viviendas nuevas en Lima Metropolitana y el Callao alcanzaron las 15.477 unidades en el primer semestre del 2026, lo que representó un crecimiento de 26% frente al mismo periodo del año pasado, según la Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (Codip).

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