En julio, aproximadamente el 87% de las ventas correspondió a proyectos en planos o en construcción, de acuerdo con información de Real Estate Data Analytics de la Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (Codip).
En julio, aproximadamente el 87% de las ventas correspondió a proyectos en planos o en construcción, de acuerdo con información de Real Estate Data Analytics de la Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (Codip).
Por Redacción EC

En julio, aproximadamente el 87% de las ventas correspondió a proyectos en planos o en construcción, de acuerdo con información de Real Estate Data Analytics de la Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (Codip).

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.