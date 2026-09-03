En julio, aproximadamente el 87% de las ventas correspondió a proyectos en planos o en construcción, de acuerdo con información de Real Estate Data Analytics de la Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (Codip).

Del total de viviendas comercializadas durante el mes, el 35% estaba en planos y el 52%, en construcción; mientras que las unidades de entrega inmediata representaron el 14%.

La composición prácticamente no cambió frente a junio, cuando ambas primeras etapas concentraban el 86% de las operaciones.

La tendencia se registra, además, en un mercado que mantiene un ritmo de crecimiento. Solo en julio se vendieron 2.268 viviendas nuevas, 14,4% más que en el mismo mes de 2025. Con ello, de enero a julio las ventas alcanzaron 17.871 unidades, frente a las 14.246 registradas un año antes, lo que representa un incremento de 25,4%.

La oferta también está concentrada en proyectos que todavía no han concluido. Al cierre de julio, el 54% de las viviendas disponibles se encontraba en planos y el 40%, en construcción; mientras que apenas el 6% correspondía a inmuebles listos para entrega.

En julio, aproximadamente el 87% de las ventas correspondió a proyectos en planos o en construcción, de acuerdo con información de Real Estate Data Analytics de la Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (Codip).

Este comportamiento está asociado, entre otros factores, a las condiciones de precio que puede encontrar el comprador durante las primeras etapas de un proyecto, antes de que el avance de la obra y la culminación del inmueble incorporen una mayor valorización.

“Comprar en una etapa temprana puede permitir al comprador acceder a mejores condiciones de precio frente a un inmueble terminado. Esta diferencia es uno de los factores que explica por qué una parte importante de la demanda se concentra actualmente en proyectos en planos o en construcción”, señaló Ana Cecilia Gálvez, gerenta general de Codip.

Departamentos de dos y tres dormitorios lideran las ventas

El tipo de vivienda que buscan los compradores también muestra una tendencia definida. De enero a julio, los departamentos de dos dormitorios representaron el 39,4% de las ventas y los de tres dormitorios, el 39%. En conjunto, ambas opciones concentraron cerca del 78% de las operaciones.

Esta preferencia coincide con los resultados del Estudio del Perfil del Comprador de la Codip. La distribución de la vivienda es el principal factor considerado al momento de elegir un inmueble, con 73% de menciones, seguida por el precio, con 71%, y la ubicación, con 63%.

En cuanto al formato, el departamento tipo flat concentra el 68% de las preferencias, por encima del dúplex, que alcanza el 19%.

El dinamismo de las ventas también se refleja en el tiempo estimado para colocar la oferta disponible. Al cierre de julio, el plazo para agotar el stock se ubicó en 25 meses, por debajo del promedio de 27 meses registrado durante los últimos cinco años.