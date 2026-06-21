Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Varias zonas de Arequipa siembran arroz. Foto: GEC.
Varias zonas de Arequipa siembran arroz. Foto: GEC.
/ SYSTEM
Por Instituto Peruano de Economía

Las recientes protestas de los productores de arroz han puesto en evidencia las dificultades que enfrenta uno de los cultivos más importantes del país. En los últimos meses, los ingresos de los agricultores se ajustaron por la caída de los precios en chacra, en un contexto de cambios en la oferta local y de encarecimiento de insumos clave como los fertilizantes.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: