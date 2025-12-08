Maritza Saenz
La Navidad peruana se enciende: estas son las proyecciones y cuánto impactará el efecto AFP y CTS en el consumo
Diciembre le sonríe al sector consumo: los peruanos no solo contarán con mayor disponibilidad de efectivo gracias a sus gratificaciones, sino también por el octavo retiro de las AFP y el uso de la CTS. Según el Instituto Peruano de Economía (IPE), este mes podrían retirarse entre S/ 5.000 y S/ 6.000 millones por concepto de AFP. En el caso de la CTS, serían alrededor de S/ 2.500 millones adicionales, de acuerdo con el BBVA Research.

